В Кыргызстане в реальном режиме работает 1 тысяча 21 детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, из работающих садов 633 государственных или муниципальных (среди них восемь специализированных и три ведомственных) и 388 — частные.

В столице работает 261 детсад: 250 частных, восемь специализированных и три ведомственных. Ранее мэрия Бишкека планировала поэтапно открывать муниципальные сады с 1 февраля, однако накануне стало известно, что пока не будет этого делать.