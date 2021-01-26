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Власть
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке пока не решили, когда вернутся в школы все ученики

В ближайшее время не стоит ожидать возвращения к традиционной форме обучения всех классов в Бишкеке. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что по вопросу возвращения к традиционной форме в школе у родителей противоречивые мнения. «Идет большое давление. Кто-то требует, чтобы продолжалось онлайн-обучение, другие — полностью открыли. Пообщались с эпидемиологами, к сожалению, не можем открыть все классы, в ближайшее время не стоит ждать. Смотрим на соседей, там волна поднимается и они закрывают школы», — сказала Айжан Чыныбаева.

Она заметила, что с момента возвращения в школы выявлено двое учеников пятых классов, зараженных коронавирусом. «Мы не имеем права называть, в каких именно школах зарегистрировали. Еще семь заболевших среди учеников, обучающихся в онлайн-режиме», — подчеркнула Айжан Чыныбаева.

Главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев уточнил, что по обоим случаям проведено эпидемисследование. «В одном случае источником могла быть мама. Она болела около месяца, не сдавала ПЦР-анализ, просто принимала препараты. Во втором предположительно ребенок мог заразиться или в общественном транспорте, или от бабушки, у нее положительный анализ. Школьник ходил к ней в гости», — пояснил он.

Кубан Кундашев добавил, что в целом эпидситуация стабильная.

Депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, будут ли открывать детские сады с 1 февраля.

«Детсады пока, наверное, не будем, а школы — еще посмотрим. Начали болеть первые дети, к тому же похолодало», — ответил Кубан Кундашев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181205/
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