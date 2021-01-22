Экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева отпустили под домашний арест

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что такая мера пресечения бывшему чиновнику избрана до 15 марта.

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Напомним, экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев был задержан сотрудниками ГСБЭП в сентябре 2020 года. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. Космосбека Чолпонбаева взяли под стражу, однако после операции он находится на лечении дома.