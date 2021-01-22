COVID-19. Комиссия установила чиновника, затянувшего принятие третьего протокола

Третью версию клинического протокола лечения больных коронавирусной инфекцией приняли с опозданием из-за конкретного чиновника. Об этом журналистам сообщила дочь экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, член межведомственной рабочей комиссии Айдай Чыныбекова.

По ее словам, во время работы межведомственной комиссии стало известно, что третий протокол лечения больных коронавирусной инфекцией не пропускал один ответственный чиновник.

«Имя пока не раскрываем, так как его вину должно доказать следствие. Тем более не хотим, чтобы они подготовились. Но если не скажут правоохранительные органы, то скажу я. Известно, что протокол был готов еще в мае. По некоторым данным, у этого человека было свое лобби, а в чем оно заключалось, надеюсь, раскроют органы», — сказала она.