Это мое решение. Зачем министр здравоохранения проводит оптимизацию больниц

Количество недовольных проводимой Минздравом оптимизацией организаций здравоохранения растет. Появилось мнение, что «горячая точка» может перерасти в пожар и повлиять на уровень финансирования со стороны доноров. Пострадают тысячи больных, нуждающихся в непрерывной помощи.

О том, зачем в период пандемии коронавируса затеяна реформа, 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

— Кто принимал решение об оптимизации организаций здравоохранения?

— Лично я принимал.

— Какими-то исследованиями руководствовались?

— У меня практический опыт 37 лет. Я работал во время Советского Союза. А во время пандемии видел, как пациенты не могли попасть в больницы, центры семейной медицины, их везде «футболили». В маленьком районном центре было пять главных врачей и никто не мог открыть дополнительные койко-места. Поэтому у меня созрел такой план, я взял ответственность на себя. Учитывая коронавирус и прогнозируемую третью волну, нужно провести реформу быстрее. После объединения отвечать будет один главврач и в случае третьей волны открывать места, где это нужно.

Оптимизация покажет свои результаты уже через два-три месяца.

— Какие результаты вы ожидаете получить?

— Самое главное — здоровье людей. Они не будут мучаться, думать, как попасть в больницу. Раньше не было преемственности между первичкой (ЦСМ, ГСВ, ФАП), вторичкой (областные и районные больницы) и третичкой (национальные центры, НИИ).

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Взять ту же роженицу в территориальном роддоме. Она выписывалась и сама звонила семейным врачам, ставила их в известность, патронаж к ней приходил только через месяц-два. После объединения карта роженицы сразу после выписки передается в ЦСМ и патронаж будет через день-два.

— Роддома обычно сами оповещают о выписке женщин соответствующие организации здравоохранения.

— Так было не везде. Я объездил все больницы. Был в Баткенской области, Ошской, Джалал-Абадской, преемственности между ЦСМ и территориальной больницей (ТБ) нет.

Неукомплектованность поликлиник привела к несоблюдению профилактических мероприятий. Сейчас будут профилактические, диагностические, клинические и лечебные услуги в одном дворе. Эти же организации находятся рядом, между ними 20 метров , но дошло до того, что главврачи даже друг с другом не здоровались. Теперь будут работать сообща.

98-99 процентов врачей и людей в сельской местности рады такой реформе. Они ждали этого. Недовольны те, кто потерял свои кресла. Алымкадыр Бейшеналиев

В одном маленьком поселке городского типа было пять врачей, десять заместителей главврача, пять бухгалтеров, пять кассиров. А врачей не хватает, все стали административными работниками.

— Вы говорите о довольном населении и медиках. Разве было широкое обсуждение реформы?

— Семьдесят лет мы жили этой реформой.

— То есть вы полностью перенимаете опыт Советского Союза?

— Да, опыт Союза и опыт академика Семашко, которого придерживаются во всем мире.

— Какая экономия от сокращения административного штата?

— 200-300 миллионов сомов. Это только первый этап, на втором еще больше. Есть подразделения в районах, которые сами не знают, чем они занимаются. Бухгалтера, кассиры, водители — за счет них идет сокращение. А врачи как работали, так и будут работать. Их ведь не хватает.

Каждый врач работал в том же ЦСМ, а после обеда — хирургом или урологом в ТБ, и наоборот: кто работал в территориальной больнице, после обеда вел прием в ЦСМ. Никто от оптимизации не страдает. Все на своих местах.

— В 2019 году ваш предшественник Космосбек Чолпонбаев участвовал в совещании ООН в Нью-Йорке, где приняли Политическую декларацию по всеобщему охвату услугами здравоохранения. Кыргызстан тоже присоединился к ней. Вы знакомы с этим документом?

— Нет. Хотите, еще скажу. Придя в Минздрав, я узнал, что, как министр, я один-единственный лечебник, который работал в стационаре, видел кровь, ощупывал пульс больного. Назовите хоть одного министра или заместителя до меня, кто работал.

— Из последних Талантбек Батыралиев.

— Моих замов возьмите. Кто из них лечебник, кто работал в больнице? Кто видел, где у больного находится сердце?

— А Алма-Атинскую и Астанинскую декларации о приверженности первичной медико-санитарной помощи вы знаете?

— Нет.

— Кыргызстан их подписал и обязался исполнять.

— Я знаю и провел онлайн-совещание с представителями Всемирного банка и другими донорами. Они поддерживают нас, единственное, уточняют, почему так экстренно. Они хотели идти поэтапно.

Мы им доказали, что при нашей реформе больше внимания будет оказываться первичке. При Советском Союзе каждый дом, каждая улица были профилактически осмотрены. Мы к этому и идем.

Первичку ставим в больший приоритет, чем другие территориальные больницы. Алымкадыр Бейшеналиев

В центрах семейной медицины появятся дневные стационары. Будет развиваться третичный уровень, в последующем будут сформированы межрайонные, областные больницы, где окажут квалифицированную специализированную помощь, за которой сейчас все пациенты едут в Ош или Бишкек.

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В Чуйской области, к примеру, один из таких центров будет в Кара-Балте, другой — в Токмаке. Жители ближайших населенных пунктов будут лечиться там, а не в Бишкеке.

— Программа правительства «Здоровый человек — процветающая страна» до 2030 года направлена на профилактику и раннее выявление заболеваний, укрепление первичного звена. Упор на третичку не идет в разрез?

— Хотим или нет, заболеваемость у нас высокая. Я хирург. Язвы желудка, рак желудка. Профилактику делайте — не делайте, в районных больницах такие операции никогда не проведут. Только на третичном уровне. Сейчас все едут в Бишкек, загруженность все знают. Будем развивать третичный уровень, улучшать оснащенность, лаборатории.

— За счет денег, предусмотренных для ЦСМ?

— Зачем? Деньги есть у Кыргызстана.

— Когда в таком случае повысите зарплату медработникам?

— В этом году. Повысим базисную зарплату на 100 процентов. Все кыргызстанцы знают, что медики — это герои. В этом году доказали.

— Эксперты предрекают крах системы здравоохранения после оптимизации...

— Это те, кто не знает хорошо систему здравоохранения. Через шесть месяцев я докажу: первичка и профилактические мероприятия будут на высшем уровне. Население будет довольно. Даю гарантию.