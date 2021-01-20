Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу по делу, связанному с попаданием в реку Барскоон в Иссык-Кульской области цианида, предназначенного для предприятия на месторождении Кумтор.

Решение Бишкекского городского суда и Октябрьского районного суда оставлено в силе. Жалоба Кумтора не удовлетворена.

В августе прошлого года Октябрьский районный суд Бишкека обязал компанию «Кумтор» выплатить по 400 тысяч сомов 17 истцам. Позже городской суд оставил в силе это решение. Но компания решение оспорила.

В 2005 году 29 человек, пострадавших в результате аварии, подали иск для возмещения причиненного вреда. За 15 лет 12 истцов умерли, в живых остались 17 человек.

Напомним, инцидент произошел в 1998 году. Грузовик «Кумтор Оперейтинг Компани» попал в аварию, вследствие чего 1 тысяча 740 килограммов цианида оказались в реке Барскоон. Компания настаивает, что после этого было произведено обеззараживание воды хлором, и что местные жители отравились хлорцианом. По их данным, пострадали тогда около 2 тысяч жителей Иссык-Кульской области, два человека умерли. Медицинскую помощь в общей сложности получили 17 тысяч пациентов.