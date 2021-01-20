Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, какие указания давались милиционерам

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания был допрошен начальник следственной службы ГУВД Чуйской области Улан Жукенов.

Свидетель рассказал, что 8 августа 2019 года он был руководителем одной из групп документирования.

«Мы получили приказ выдвигаться в село Кой-Таш, какое-то время находились в самом селе, потом поступила команда прийти к дому Алмазбека Атамбаева. Там было много сотрудников милиции, руководство МВД, ГУВД Чуйской области. Сначала спецназ нас не пускал на территорию, но потом мы вели видеосъемку у центрального входа дома бывшего президента», — сказал Улан Жукенов.

Свидетель добавил, что в переговорах между Курсаном Асановым и Алмазбеком Атамбаевым он не участвовал. «Внутрь дома нас не пускали, потому что применялся газ, а у нас не было респираторов и противогазов. Когда Алмазбека Атамбаева вывели, его посадили в машину и уехали. Курсана Асанова я увидел, только когда он выходил с бывшим главой государства», — подчеркнул он.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.