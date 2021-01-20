За однократный невыход на линию перевозчиков не могут лишить лицензии

Бишкекское городское управление Агентства автотранспорта не может в отношении городских перевозчиков применять меры по приостановлению действия лицензии за однократное необеспечение планового выхода на линию микроавтобусов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Аннулирование действия лицензии осуществляется в судебном порядке.

В рамках действующего законодательства в случаях выявления нарушений требований правил перевозки пассажиров направляют городским перевозчикам предписания об устранении нарушений. В случае невыполнения на перевозчика налагается штраф в размере от 5 до 23 тысяч сомов.

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«В рамках лицензионного законодательства за однократное нарушение лицензионных требований выносится предупреждение, за двукратное налагается штраф. За трехкратное нарушение лицензионных требований принимаются меры по приостановлению действия лицензии перевозчика на срок до трех месяцев», — прокомментировали в Минтрансе.

При этом бишкекское городское управление Агентства автотранспорта проводит проверку работы городских маршрутов по обеспечению планового выхода микроавтобусов за 18 и 19 января 2021 года. Уже составлены акты о нарушениях и ОсОО «Восточный экспресс», ОсОО «Дордой-Транс», ОсОО «Узар-Вест» направлены предписания.

«По другим городским маршрутам также проводятся проверки и разъяснительные работы с водительским составом. По факту повторных (неоднократных) нарушений будут приниматься более строгие меры (наложение штрафа, приостановление действия лицензии) согласно требованиям законодательства», — заключили в ведомстве.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичный муниципалитет пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Утром в понедельник 500 водителей маршруток не вышли на работу. Мэрия пообещала принять меры. При этом и. о. главы муниципалитета Балбак Тулобаев заявил, что тарифы все-таки повысят до 15 сомов.