Тариф на проезд в маршрутках может повыситься до 15 сомов

Тариф на проезд в маршрутках в мае может повыситься до 15 сомов. Об этом после встречи с перевозчиками сообщил и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, представители фирм-перевозчиков предоставили все расчеты.

«Они смогли доказать, почему тариф должен вырасти до 15 сомов, разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф — 8 сомов», — сказал Балбак Тулобаев.

Он добавил, что завтра направит письмо в Министерство экономики. «Там будет создана рабочая группа, проект должен пройти анализ регулятивного воздействия, потом он поступит к нам, а мы внесем в Бишкекский городской кенеш», — заметил и. о. градоначальника.

По его данным, весь процесс займет примерно три месяца.

В то же время он не смог ответить, будет ли параллельно мэрия поднимать оплату проезда в муниципальном транспорте. «Мы думаем, будем разговаривать и анализировать это, потом сообщим», — подчеркнул Балбак Тулобаев.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичный муниципалитет пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Накануне утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Мэрия пообещала принять меры.