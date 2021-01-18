Мэрия Бишкека отзовет Проект детальной планировки

Столичный муниципалитет отзовет Проект детальной планировки центральной части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, и. о. градоначальника Балбак Тулобаев заявил на плановом совещании, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.
«Технический документ будет отправлен на доработку с учетом обращений горожан, независимых специалистов», — отметил он.
Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.
Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.
Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.