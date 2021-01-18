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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия Бишкека отзовет Проект детальной планировки

Столичный муниципалитет отзовет Проект детальной планировки центральной части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, и. о. градоначальника Балбак Тулобаев заявил на плановом совещании, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.

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«Технический документ будет отправлен на доработку с учетом обращений горожан, независимых специалистов», — отметил он.

И. о. мэра добавил, что муниципалитет всегда открыт для горожан, для обсуждений, работы над ошибками — все исключительно в интересах жителей столицы.
 

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180362/
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