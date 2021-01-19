Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос

В Бишкеке водители маршруток вновь потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу.
В мэрии создали рабочую группу по рассмотрению этого вопроса. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.
И. о. мэра Балбак Тулобаев заявил, что понимает перевозчиков, но призвал их понять и горожан. «Была пандемия, кризис. То, что вы говорите о резком повышении тарифа, неправильно. У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с Минэкономики, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан. Постараемся решить это до мая 2021-го», — пообещал он, попросив водителей выйти на свои линии.
24.kg решило поинтересоваться у читателей, какой тариф, на их взгляд, будет оптимальным.
Отметим, это уже не первый раз, когда перевозчики грозят срывом работы, требуя повысить тариф за проезд. При этом горожане отмечают плохое состояние многих маршруток и грубость водителей.