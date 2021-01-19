Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос

В Бишкеке водители маршруток вновь потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу.

В мэрии создали рабочую группу по рассмотрению этого вопроса. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.

И. о. мэра Балбак Тулобаев заявил, что понимает перевозчиков, но призвал их понять и горожан. «Была пандемия, кризис. То, что вы говорите о резком повышении тарифа, неправильно. У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с Минэкономики, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан. Постараемся решить это до мая 2021-го», — пообещал он, попросив водителей выйти на свои линии.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, какой тариф, на их взгляд, будет оптимальным.

Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках? Не больше 10 сомов 15 сомов 20 сомов Маршрутки нужно вообще убрать Я не езжу на общественном транспорте Голосовать

Отметим, это уже не первый раз, когда перевозчики грозят срывом работы, требуя повысить тариф за проезд. При этом горожане отмечают плохое состояние многих маршруток и грубость водителей.