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Общество

Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос

В Бишкеке водители маршруток вновь потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу.

В мэрии создали рабочую группу по рассмотрению этого вопроса. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.

И. о. мэра Балбак Тулобаев заявил, что понимает перевозчиков, но призвал их понять и горожан. «Была пандемия, кризис. То, что вы говорите о резком повышении тарифа, неправильно. У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с Минэкономики, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан. Постараемся решить это до мая 2021-го», — пообещал он, попросив водителей выйти на свои линии.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, какой тариф, на их взгляд, будет оптимальным. 

Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках?

Отметим, это уже не первый раз, когда перевозчики грозят срывом работы, требуя повысить тариф за проезд. При этом горожане отмечают плохое состояние многих маршруток и грубость водителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180353/
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