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Общество

Водители столичных маршруток требуют повысить тариф за проезд

Водители просят столичную мэрию и БГК повысить тарифы за проезд. Об этом стало известно на встрече перевозчиков с вице-мэром Бишкека Азизом Алымкуловым и спикером БГК Жаныбеком Абировым.

Водители отметили, что много лет оплата не повышалась, хотя стоимость топлива, запасных частей выросла, кроме того, многие брали кредиты на приобретение микроавтобусов. Один из перевозчиков заявил, что водители бишкекских маршруток готовы приостановить работу, если тарифы за проезд не повысят до 15 сомов.

Азиз Алымкулов заметил, что вопрос повышения оплаты сразу не решить. По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. «В последний раз тариф повышали в апреле 2012 года. Вот вы хотите поднять тарифы, говорите, что это в интересах людей. Но у нас есть многочисленные обращения от горожан с просьбой снизить их, потому что для них дорого. Так что не так легко решить вопрос», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что Ассоциация перевозчиков предлагает повысить тарифы в сложное время, когда люди в период пандемии сидели на карантине, а ученики только собираются пойти в школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179709/
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