Электронные рецепт и медкарта. Что тормозит цифровизацию в здравоохранении

Когда-нибудь посещение больниц в Кыргызстане будет максимально комфортным. Пациентам не придется стоять в длинных очередях недовольных граждан, ведь прием будет по онлайн-записи. В регистратуре поликлиник перестанут терять амбулаторные карты, поскольку они станут электронными. Появится база данных лекарств, и все рецепты станут цифровыми. На такой же режим перейдут лаборатории и аптеки.

Все это в планах правительства и даже закреплено программами. Однако реализация буксует и отстает от сроков. Тому есть несколько причин.

Рецепты со сложностями

В 2019 году в Иссык-Кульской и Ошской областях ввели электронные льготные рецепты. С 1 января 2021-го нововведение запустили в Таласской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке. В ближайших планах Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) охватить оставшиеся области — Баткенскую, Чуйскую и Нарынскую. Ускорить темпы в 2020 году помешала вспышка COVID-19.

«Электронные рецепты — это выстраивание современной оперативной системы профессионального взаимодействия, более эффективно обслуживающей пациента от этапа назначения лекарства до его отпуска», — заявили в ФОМС.

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Жительница Таласа Айгуль Туранова недавно апробировала новую систему. Раньше бумажный рецепт, по ее словам, выписывал узкий специалист.

«Но поскольку у него нет компьютера, теперь он отправляет к семейному врачу, чтобы тот выписал электронный рецепт (который представляет собой набор цифр и букв, написанный от руки на листочке). Приходится брать талоны в две очереди и тратить вдвое больше времени. Но это полбеды. В аптеке поликлиники не работал компьютер, в другом месте потребовали идентификационный номер, пришлось вернуться домой. А когда принесла ИНН, то нужного лекарства там не оказалось. В центральной аптеке предложили купить препарат за деньги. Заглянула еще в два аптечных пункта, но и там с электронными рецептами не работали. Хотели, наверное, как лучше, а получилось как всегда», — возмутилась женщина.

В ФОМСе признают, что при выписке электронных рецептов возможны сбои и просят население отнестись с пониманием.

«Обучение врачей из-за вспышки коронавируса проводили в онлайн-режиме. Мы чувствуем сложности, наши сотрудники не отходят от компьютеров, исправляя ошибки медиков в регионах. Даже из бишкекских поликлиник пишут, что некоторые врачи не владеют техникой. Хотя сколько лет уже говорят о цифровизации», — отметила начальник управления ФОМС Жипара Азизбекова.

Плюсы будут не сразу

В этом вопросе должна быть заинтересована не только система здравоохранения, но и местная администрация. Центры семейной медицины должны оснастить компьютерами, подключить интернет, а медиков — научить обращаться с техникой.

«В итоге врачи освободятся от ручной работы, — подчеркнула Жипара Азизбекова. — В программе уже указаны препараты, дозировка, диагнозы. Кроме того, внедрение электронных рецептов устраняет коррупционные риски. Очень много было разговоров о том, что врачи договариваются с аптеками, выписывают лекарства больным, которые даже об этом не знают, а потом отоваривают. Сейчас предусмотрено личное участие самого пациента. В будущем оповещение о выписанном лекарстве будет приходить на электронную почту больного».

Сейчас ведется работа над тем, чтобы сообщение приходило по телефону. Но это станет возможным только тогда, когда вся страна перейдет на электронные рецепты. Жипара Азизбекова

Она добавила, что в бумажных версиях часто допускали ошибки, из-за чего возникали споры, для разрешения которых создавали комиссии. Электронная система поможет избежать этих проблем, и оплата аптекам будет своевременной.

С электронной записью к врачу пока тоже не все гладко.

Планы есть, денег нет

Основная задача на 2021 год Центра электронного здравоохранения (ЦЭЗ) — внедрение электронной медицинской карты пациента.

«Каждый больной, где бы он ни находился, сможет получить свою историю болезни. В ней будет указываться, куда человек обращался, какие назначения были, какие лекарства получал. Результаты анализов будут поступать в «личные кабинеты», — рассказал директор ЦЭЗ Бахтияр Станбеков.

При этом на «первичке» по-прежнему останется привязка к приписке. Поскольку именно на основе приписанного населения финансируется каждая организация здравоохранения.

«В 2020 году мы не смогли реализовать свои планы, поскольку ресурсы были направлены на временные решения, к примеру, разрабатывали сайты по коронавирусу, развивали лабораторную систему, а должны были работать над медкартой. Конечно, внедрить ее повсеместно за один год не успеем, сначала нужно покрыть первичный уровень, потом вторичный и третичный. К 2023-му должны успеть все автоматизировать», — поделился планами Бахтияр Станбеков.

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Реализация зависит в первую очередь от финансирования.

«В сфере здравоохранения слабая инфраструктура. У нас более 13 тысяч врачей, и всех нужно обеспечить компьютерами. Кроме того, работает 33 тысячи медсестер. Чтобы автоматизировать процесс и работать в режиме реального времени, интернет-связь должны довести до каждой группы семейных врачей (ГСВ) и каждого фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)», — отметил директор ЦЭЗ.

На данный момент обеспеченность интернетом составляет всего 51 процент.

Еще одна проблема — цифровые навыки самих врачей и медсестер. Многие не дружат с техникой, на местах нужно обучать медперсонал.

«Цифровизация зависит и от зарплаты IT-специалистов. Сегодня она вообще не соответствует рыночным ценам и составляет 5 тысяч сомов, как у врачей, — посетовал Бахтияр Станбеков. — Какой специалист будет работать за 5-10 тысяч сомов? Чтобы разработать систему, нужно хотя бы десять IT-специалистов, а у нас их три на всю республику. Это же смешно».

Из-за нехватки денег тормозится и внедрение национальной базы данных лекарств. В 2020-м, по словам главы ЦЭЗ, закончили только первый этап (интеграция с департаментом госзакупок, разработка справочной информации по лекарственным средствам). «Остается еще два этапа (маркировка лекарственных средств, таможенный контроль, путь препаратов до конечного пациента). На отработку этого цикла нужны очень большие средства. По расчетам ДЛО, на систему потребуется около $1 миллиона. А в бюджете таких денег нет», — резюмировал Бахтияр Станбеков.