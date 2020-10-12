Электронная запись к врачу. Все дороги ведут в регистратуру

С 2020 года в поликлиниках по республике запущена электронная запись на прием к врачу. Однако кыргызстанцы периодически жалуются на проблемы с записью. Почему проект буксует, выясняла корреспондент 24.kg.

Нет выбора специалистов

Чтобы записаться на прием к медикам онлайн, нужно зайти на сайт registratura.med.kg. Нажав кнопку «записаться к врачу», вы автоматически перейдете на следующую страницу, где нужно ввести номер своего телефона и ПИН. После этого откроется «окно», в котором будут отображаться ваши данные и номер поликлиники, к которой вы приписаны.

С этим проблем у меня не возникло, но выбрать врача, дату и время приема оказалось невозможным. База данных специалистов группы семейных врачей (ГСВ) в селе Аламедин, к которой я приписана, до сих пор не заполнена. Необходимо обращаться традиционно в регистратуру.

С проблемой столкнулась и бишкекчанка Марина. «Из семи терапевтов в ЦСМ № 18 не удалось записаться онлайн ни к одному — либо «нет приема», либо у «специалиста не установлен график приема, — рассказала она. — После личного визита выяснилось, что по моему участку работает только один терапевт и лишь два часа в день». «Уточню, что не пыталась записаться на другой день, возможно, очередь и работает», — не исключила женщина.

Бумажная цифровизация

Нередко в сельских поликлиниках нет узких специалистов, и пациентов отправляют в районные. В этом случае записаться на прием онлайн также невозможно, ведь система предоставляет выбор только тех врачей, которые работают в ГСВ, к которой приписан пациент. В результате все больные толпятся у регистратуры. Крики, споры из-за очереди и возможность чем-нибудь заразиться — вот, чем зачастую оборачивается визит в медучреждение.

Ходить в больницы по понедельникам не рекомендуют сами врачи: посещаемость после выходных высокая. Но не все могут отложить визит. В итоге толпятся у окошка регистратуры, где работает, как правило, всего один специалист. Даже при наличии электронного талона в регистратуре необходимо получить амбулаторный КИФ (лист посещаемости), без которого врач просто не примет.

В очереди в сокулукском Центре семейной медицины пришлось отстоять около часа. Больные без масок дышат друг другу в затылок, чихают и кашляют...

«По понедельникам всегда так, даже если в регистратуре по трое будут работать. Вторая сотрудница заболела COVID-19, а для замены нужно сначала кого-то обучить. Скоро она выйдет на работу», — прокомментировали 24.kg ситуацию в ЦСМ Сокулукского района.

Только 20 процентов пациентов, по данным замдиректора ЦСМ Сокулукского района Елены Бондаренко, поступает через электронную запись.

«Это мало, конечно. Но работаем как можем. Наши структурные подразделения находятся по всему району в радиусе 70 километров. В некоторых ГСВ, что в предгорных селах, нет интернета, и это основная проблема. У самих жителей тоже нет доступа к Сети. Многие пожилые не знают, как пользоваться электронной записью и что делать. Мы вывесили телефоны с просьбой звонить в регистратуру, но даже стационарный телефон не во всех ГСВ работает», — посетовала Елена Бондаренко.

Кадровая проблема, по ее словам, решаема. «С нового года будем набирать регистраторов. Раньше их не предусматривали по штатному расписанию, поэтому в некоторых ГСВ нет регистраторов. Но врачи при назначении повторного визита сами записывают время», — добавила она.

Но сначала нужно работать с населением, никак не хотят люди переходить на цифровую систему, по старинке идут и стоят в очереди. Елена Бондаренко

Фото 24.kg. Этот огрызок бумаги – так называемый электронный талон

Причем конкретное время приема в этом талоне не указано. «После обеда» — понятие растяжимое. Все пациенты, а их оказалось больше десяти, сидели у двери в живой очереди. И это цифровизация, которая должна была облегчить жизнь кыргызстанцам?

Пандемия подкосила планы

«Мы создали платформу и внедрили ее по всей стране, но своевременный контроль за записью онлайн должны осуществлять сами руководители поликлиник. К сожалению, организационный момент хромает», — признал директор Центра электронного здравоохранения (ЦЭЗ) Бактыяр Станбеков.

Он отметил слабую информированность населения. Многие кыргызстанцы не знают о возможности электронной записи. Есть проблемы и с нехваткой техники.

Один компьютер приходится на 2-3 врача. Интернет-связь тоже не везде доступна, соответственно, и дистанционная запись невозможна.

«Каждый руководитель должен мониторить этот процесс. Держать на контроле ситуацию по всей республике, сами мы не успеем. Мы дали продукт, а дальнейшая работа зависит от самих медучреждений, — подчеркнул Бактыяр Станбеков. — До вспышки коронавируса мы выезжали на места, потом это стало невозможно. Звоним, а нам говорят, что все работает».

Главная цель нововведения — удобство для пациентов, приписка всех граждан к центрам семейной медицины (не приписанные не смогут записаться к врачу онлайн), ликвидация очередей. Последнее — весьма актуально в условиях пандемии коронавируса.

Что касается амбулаторного КИФа, то без него обойтись нельзя.

Фото 24.kg. Без талона, КИФа и карточки больных не принимают, ЦСМ города Таласа

Он нужен для учета обратившихся пациентов и статистики тех или иных болезней. «Отсутствие единой амбулаторной карты — это тоже проблема», — добавил глава ЦЭЗ. «Когда она появится, каждый пациент, минуя регистратуру, сможет сразу идти к врачу. Мы над этим работаем. В городе запустили в пилотном проекте пока только в поликлинике № 4. Если до конца сентября успешно отработаем, то будем распространять опыт уже по всей республике», — поделился планами он.

До конца года, возможно, охватим город, затем Чуйскую область и так далее. Если успеем, конечно. Повлияла пандемия, на которую уже почти полгода ушло. Бактыяр Станбеков

Сложно бороться с привычками

В ЦЭЗ отметили, что в городе Бишкеке пациенты более или менее привыкли к электронной записи, а в регионах ее нередко игнорируют. Одни не привыкли, другие не знают об электронном портале.

В больницах люди не соблюдают правила, лезут к врачу «только спросить» и плевать хотели на остальных, таких же больных. С октября сотрудники Центра электронного здравоохранения надеются возобновить проверки на местах.

В некоторых регионах жители видят, конечно, и плюсы. «Живые очереди в нашем ЦСМ стали в разы меньше. Раньше пациентов в коридорах было бесконечное множество, а сейчас если свободных талонов нет, то и люди не ждут зря, переносят визит на другой день. Иногда, правда, зависает компьютер и талоны не выдают, но люди могут предъявить фото записи на телефоне», — поделилась своими наблюдениями жительница Таласа.