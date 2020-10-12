Электронная запись к врачу. Все дороги ведут в регистратуру

С 2020 года в поликлиниках по республике запущена электронная запись на прием к врачу. Однако кыргызстанцы периодически жалуются на проблемы с записью. Почему проект буксует, выясняла корреспондент 24.kg.
Нет выбора специалистовЧтобы записаться на прием к медикам онлайн, нужно зайти на сайт registratura.med.kg. Нажав кнопку «записаться к врачу», вы автоматически перейдете на следующую страницу, где нужно ввести номер своего телефона и ПИН. После этого откроется «окно», в котором будут отображаться ваши данные и номер поликлиники, к которой вы приписаны.
С этим проблем у меня не возникло, но выбрать врача, дату и время приема оказалось невозможным. База данных специалистов группы семейных врачей (ГСВ) в селе Аламедин, к которой я приписана, до сих пор не заполнена. Необходимо обращаться традиционно в регистратуру.
С проблемой столкнулась и бишкекчанка Марина. «Из семи терапевтов в ЦСМ № 18 не удалось записаться онлайн ни к одному — либо «нет приема», либо у «специалиста не установлен график приема, — рассказала она. — После личного визита выяснилось, что по моему участку работает только один терапевт и лишь два часа в день». «Уточню, что не пыталась записаться на другой день, возможно, очередь и работает», — не исключила женщина.
Бумажная цифровизацияНередко в сельских поликлиниках нет узких специалистов, и пациентов отправляют в районные. В этом случае записаться на прием онлайн также невозможно, ведь система предоставляет выбор только тех врачей, которые работают в ГСВ, к которой приписан пациент. В результате все больные толпятся у регистратуры. Крики, споры из-за очереди и возможность чем-нибудь заразиться — вот, чем зачастую оборачивается визит в медучреждение.
Ходить в больницы по понедельникам не рекомендуют сами врачи: посещаемость после выходных высокая. Но не все могут отложить визит. В итоге толпятся у окошка регистратуры, где работает, как правило, всего один специалист. Даже при наличии электронного талона в регистратуре необходимо получить амбулаторный КИФ (лист посещаемости), без которого врач просто не примет.
В очереди в сокулукском Центре семейной медицины пришлось отстоять около часа. Больные без масок дышат друг другу в затылок, чихают и кашляют...
«По понедельникам всегда так, даже если в регистратуре по трое будут работать. Вторая сотрудница заболела COVID-19, а для замены нужно сначала кого-то обучить. Скоро она выйдет на работу», — прокомментировали 24.kg ситуацию в ЦСМ Сокулукского района.
«Это мало, конечно. Но работаем как можем. Наши структурные подразделения находятся по всему району в радиусе 70 километров. В некоторых ГСВ, что в предгорных селах, нет интернета, и это основная проблема. У самих жителей тоже нет доступа к Сети. Многие пожилые не знают, как пользоваться электронной записью и что делать. Мы вывесили телефоны с просьбой звонить в регистратуру, но даже стационарный телефон не во всех ГСВ работает», — посетовала Елена Бондаренко.
Кадровая проблема, по ее словам, решаема. «С нового года будем набирать регистраторов. Раньше их не предусматривали по штатному расписанию, поэтому в некоторых ГСВ нет регистраторов. Но врачи при назначении повторного визита сами записывают время», — добавила она.
Но сначала нужно работать с населением, никак не хотят люди переходить на цифровую систему, по старинке идут и стоят в очереди.Елена Бондаренко
Причем конкретное время приема в этом талоне не указано. «После обеда» — понятие растяжимое. Все пациенты, а их оказалось больше десяти, сидели у двери в живой очереди. И это цифровизация, которая должна была облегчить жизнь кыргызстанцам?
Пандемия подкосила планы«Мы создали платформу и внедрили ее по всей стране, но своевременный контроль за записью онлайн должны осуществлять сами руководители поликлиник. К сожалению, организационный момент хромает», — признал директор Центра электронного здравоохранения (ЦЭЗ) Бактыяр Станбеков.
Он отметил слабую информированность населения. Многие кыргызстанцы не знают о возможности электронной записи. Есть проблемы и с нехваткой техники.
«Каждый руководитель должен мониторить этот процесс. Держать на контроле ситуацию по всей республике, сами мы не успеем. Мы дали продукт, а дальнейшая работа зависит от самих медучреждений, — подчеркнул Бактыяр Станбеков. — До вспышки коронавируса мы выезжали на места, потом это стало невозможно. Звоним, а нам говорят, что все работает».
Главная цель нововведения — удобство для пациентов, приписка всех граждан к центрам семейной медицины (не приписанные не смогут записаться к врачу онлайн), ликвидация очередей. Последнее — весьма актуально в условиях пандемии коронавируса.
Что касается амбулаторного КИФа, то без него обойтись нельзя.
Он нужен для учета обратившихся пациентов и статистики тех или иных болезней. «Отсутствие единой амбулаторной карты — это тоже проблема», — добавил глава ЦЭЗ. «Когда она появится, каждый пациент, минуя регистратуру, сможет сразу идти к врачу. Мы над этим работаем. В городе запустили в пилотном проекте пока только в поликлинике № 4. Если до конца сентября успешно отработаем, то будем распространять опыт уже по всей республике», — поделился планами он.
До конца года, возможно, охватим город, затем Чуйскую область и так далее. Если успеем, конечно. Повлияла пандемия, на которую уже почти полгода ушло.Бактыяр Станбеков
Сложно бороться с привычкамиВ ЦЭЗ отметили, что в городе Бишкеке пациенты более или менее привыкли к электронной записи, а в регионах ее нередко игнорируют. Одни не привыкли, другие не знают об электронном портале.
В больницах люди не соблюдают правила, лезут к врачу «только спросить» и плевать хотели на остальных, таких же больных. С октября сотрудники Центра электронного здравоохранения надеются возобновить проверки на местах.
В некоторых регионах жители видят, конечно, и плюсы. «Живые очереди в нашем ЦСМ стали в разы меньше. Раньше пациентов в коридорах было бесконечное множество, а сейчас если свободных талонов нет, то и люди не ждут зря, переносят визит на другой день. Иногда, правда, зависает компьютер и талоны не выдают, но люди могут предъявить фото записи на телефоне», — поделилась своими наблюдениями жительница Таласа.