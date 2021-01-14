09:52
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Общество

Турция поможет Кыргызстану с созданием базы данных лекарств

Турция поможет Кыргызстану с созданием национальной базы данных лекарственных средств. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, для внедрения базы нужно волевое решение. «Мы внедрим базу. Перед фармкомпаниями и аптеками ставим задачу провести интернет и установить компьютеры. Есть маленькие аптечные пункты, которые говорят, что им это невыгодно. В таких случаях мы настаиваем: тогда не занимайтесь этим делом», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что есть проблема с деньгами. «Договариваемся с Турцией, которая уже начала финансировать цифровизацию лекарственной политики. Каждое лекарство, которое проходит через границу и сертификацию в ДЛО, должно вбиваться в электронную базу и прослеживаться до конечного пациента», — добавил министр.

Запустить национальную базу данных лекарственных средств и медизделий обещал в 2016 году Талантбек Батыралиев будучи министром здравоохранения. Электронная система позволяет проследить весь путь лекарства — от момента создания на фабрике до конечной точки, потребителя. Такой контроль, по его словам, нужен не только Минздраву, но и Налоговой службе, Финполиции, таможне, другим госорганам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179908/
просмотров: 111
Версия для печати
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
VIP-квартиры, коттеджи и&nbsp;машины. Еще у&nbsp;одной судьи нашли неучтенные богатства VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
14 января, четверг
09:42
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копир...
09:41
Турция поможет Кыргызстану с созданием базы данных лекарств
09:36
HRW: Смерть Азимжана Аскарова — пятно на репутации правительства Кыргызстана
09:27
Бишкекский горсуд постановил выплатить семье Руслана Сапарбаева 950 тысяч сомов
09:15
В 2020 году собрано 62,9 миллиарда сомов налогов