Турция поможет Кыргызстану с созданием базы данных лекарств

Турция поможет Кыргызстану с созданием национальной базы данных лекарственных средств. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, для внедрения базы нужно волевое решение. «Мы внедрим базу. Перед фармкомпаниями и аптеками ставим задачу провести интернет и установить компьютеры. Есть маленькие аптечные пункты, которые говорят, что им это невыгодно. В таких случаях мы настаиваем: тогда не занимайтесь этим делом», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что есть проблема с деньгами. «Договариваемся с Турцией, которая уже начала финансировать цифровизацию лекарственной политики. Каждое лекарство, которое проходит через границу и сертификацию в ДЛО, должно вбиваться в электронную базу и прослеживаться до конечного пациента», — добавил министр.

Запустить национальную базу данных лекарственных средств и медизделий обещал в 2016 году Талантбек Батыралиев будучи министром здравоохранения. Электронная система позволяет проследить весь путь лекарства — от момента создания на фабрике до конечной точки, потребителя. Такой контроль, по его словам, нужен не только Минздраву, но и Налоговой службе, Финполиции, таможне, другим госорганам.