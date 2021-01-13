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Общество

В Бишкеке и двух областях прекратили выписывать бумажные рецепты

В Бишкеке, Таласской и Джалал-Абадской областях с 1 января прекратили выписывать бумажные рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, это связано с переходом центров семейной медицины, групп семейных врачей и аптечных сетей на систему электронных рецептов для застрахованных граждан и льготной категории больных.

«Электронные рецепты — это выстраивание современной оперативной системы профессионального взаимодействия, более эффективно обслуживающей пациента от этапа назначения лекарства до его отпуска», — отметила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

В фонде отметили, что электронная система требует не только наличия интернета, обеспечения каждого работника компьютером, но и владения компьютерными навыками. «Возможны сбои при выписке электронных рецептов. В связи с этим Фонд ОМС просит население отнестись с пониманием к нововведению», — отметили в организации.

Если возникнут вопросы, пациенты могут обращаться на горячую линию Фонда ОМС по номеру 113 (звоники бесплатные).

Электронные льготные рецепты в январе 2020 года ввели в Ошской и Иссык-Кульской областях. За это время выписали 515,4 тысячи электронных рецептов. ФОМС возместил аптекам 108,8 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179830/
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