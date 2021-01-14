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Общество

Больницам Иссык-Кульской области передали девять машин скорой помощи

Медучреждениям Иссык-Кульской области передали девять автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в полпредстве региона.

полпредства региона
Фото полпредства региона. Медучреждениям Иссык-Кульской области передали автомобили скорой помощи
Уточняется, что авто приобрело Министерство здравоохранения для семи медицинских учреждений. Их распределили следующим образом:

  • одну машину — Иссык-Кульской областной объединенной больнице;
  • две — областному ЦСМ;
  • две — Тюпской районной больнице;
  • одну — Тонской райбольнице;
  • одну — Балыкчинской горбольнице;
  • одну — ЦОВП села Ананьево;
  • одну — ЦСМ Чолпон-Аты.

Ранее стало известно, что медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафов, собранных в рамках проекта «Безопасный город». Их распределяют между медицинскими учреждениями семи областей страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179881/
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