Больницам Иссык-Кульской области передали девять машин скорой помощи

Медучреждениям Иссык-Кульской области передали девять автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в полпредстве региона.

Фото полпредства региона. Медучреждениям Иссык-Кульской области передали автомобили скорой помощи

одну машину — Иссык-Кульской областной объединенной больнице;

две — областному ЦСМ;

две — Тюпской районной больнице;

одну — Тонской райбольнице;

одну — Балыкчинской горбольнице;

одну — ЦОВП села Ананьево;

одну — ЦСМ Чолпон-Аты.

Уточняется, что авто приобрело Министерство здравоохранения для семи медицинских учреждений. Их распределили следующим образом:

Ранее стало известно, что медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафов, собранных в рамках проекта «Безопасный город». Их распределяют между медицинскими учреждениями семи областей страны.