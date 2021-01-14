Больницам Иссык-Кульской области передали девять машин скорой помощи

Медучреждениям Иссык-Кульской области передали девять автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в полпредстве региона.
- одну машину — Иссык-Кульской областной объединенной больнице;
- две — областному ЦСМ;
- две — Тюпской районной больнице;
- одну — Тонской райбольнице;
- одну — Балыкчинской горбольнице;
- одну — ЦОВП села Ананьево;
- одну — ЦСМ Чолпон-Аты.
Ранее стало известно, что медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафов, собранных в рамках проекта «Безопасный город». Их распределяют между медицинскими учреждениями семи областей страны.