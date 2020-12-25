Больницам страны передали 49 машин скорой помощи. 12 из них с аппаратами ИВЛ

Медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей марок «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафных денег проекта «Безопасный город». Их распределят между медицинскими учреждениями семи областей страны.

Машины сегодня передали больницам Кыргызстана на Старой площади возле Дома правительства.

Помимо этого, Исламский банк развития выделил деньги на покупку 12 реанимобилей «Форд Транзит», оснащенных аппаратами ИВЛ. Шесть из них передали Центру экстренной медицины Бишкека, два — Санавиации, один — Таласской объединенной больнице.

По данным Минздрава, в ближайшее время планируется покупка еще 60 автомобилей скорой помощи за счет благотворителей.