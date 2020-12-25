13:18
USD 83.64
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Больницам страны передали 49 машин скорой помощи. 12 из них с аппаратами ИВЛ

Медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей марок «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафных денег проекта «Безопасный город». Их распределят между медицинскими учреждениями семи областей страны.

Машины сегодня передали больницам Кыргызстана на Старой площади возле Дома правительства.

Помимо этого, Исламский банк развития выделил деньги на покупку 12 реанимобилей «Форд Транзит», оснащенных аппаратами ИВЛ. Шесть из них передали Центру экстренной медицины Бишкека, два — Санавиации, один — Таласской объединенной больнице.

По данным Минздрава, в ближайшее время планируется покупка еще 60 автомобилей скорой помощи за счет благотворителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177991/
просмотров: 641
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 867 человек, 480 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса два человека
В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 659
На территории бывшего завода Фрунзе взорвался котел. Пострадали три человека
Обещания — это обман. История семьи скончавшейся от COVID-19 Жамал Тазабековой
Ответы, как цыплята в инкубаторе. Горожанин раскритиковал чиновников Минздрава
Эксперт рассказала о рисках коррупции из-за отсутствия реестра препаратов
Генпрокурор рассказал о коррупции в Нацгоспитале во время карантина
Пять коррупционных зон выявили в Минздраве Кыргызстана
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Бизнес
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
94&nbsp;села трех областей получат доступ к&nbsp;чистой воде с&nbsp;помощью проекта АРИС 94 села трех областей получат доступ к чистой воде с помощью проекта АРИС
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
25 декабря, пятница
13:15
Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсо...
12:55
Чинара Токобаева: Депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля
12:53
Бермет Турсалиева назначена заместителем министра сельского хозяйства
12:47
В Кыргызстане появится открытая база данных по фермерским хозяйствам страны
12:43
В Бишкеке могут открыть 30 новых маршрутов общественного транспорта