Граффити, посвященное утилизации отходов, появилось в Нарыне

В Нарыне появилось граффити, посвященное утилизации отходов. Работу опубликовала в соцсетях арт-группа DOXA.

«Рисунок посвящен правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. В скором будущем в здании школы, на которой нанесен рисунок, будет открыт центр по приему сырья (картон, бумага, пластик, стекло, металл), который будут вести школьники как внеклассный клуб», — написали участники арт-группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Келлер (@doxa_crew)

Ранее участники DOXA создали стрит-арт в поддержку медиков на одном из корпусов Нацгоспиталя.