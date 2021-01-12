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Общество

Граффити, посвященное утилизации отходов, появилось в Нарыне

В Нарыне появилось граффити, посвященное утилизации отходов. Работу опубликовала в соцсетях арт-группа DOXA.

«Рисунок посвящен правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. В скором будущем в здании школы, на которой нанесен рисунок, будет открыт центр по приему сырья (картон, бумага, пластик, стекло, металл), который будут вести школьники как внеклассный клуб», — написали участники арт-группы.

Ранее участники DOXA создали стрит-арт в поддержку медиков на одном из корпусов Нацгоспиталя.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179637/
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