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Общество

Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя

Стрит-арт в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя. Об этом сообщил художник Сергей Келлер на своей странице в Facebook.

«Продолжаем работать над новой фреской, посвященной настоящим героям нашего времени. Рисунок будет находиться на одном из корпусов Национального госпиталя в Бишкеке», — написал он.

Авторами проекта являются художники из арт-группы DOXA — Сергей Келлер и Дмитрий Петровский.

Отметим, что ранее художники нарисовали ремейк картины «Дочь Советской Киргизии» Семена Чуйкова на фасаде столичных школ-гимназий № 12 и 24. В их копилке также портрет Бурулай Турдалиевой, убитой после неудачной попытки похищения для принуждения ее вступить в брак, на стене общежития Бишкекского медицинского колледжа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158260/
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