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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Британский штамм выявлен уже в 41 стране

«Британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, выявлен еще в 40 странах. И подчеркнули, что речь идет о «небольшом количестве случаев».

Кроме того, в шести странах выявлена мутация, изначально обнаруженная в ЮАР.

Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178991/
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