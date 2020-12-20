ВОЗ: Более заразный штамм COVID-19 выявлен еще в трех странах

Всемирная организация здравоохранения обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. Выявленный ранее в Британии мутировавший коронавирус распространился по всему миру, заявила в интервью журналистам эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Изначально данную мутацию нашли в сентябре на юго-востоке Англии. Нужно постоянно следить за появлением, распространением и изменением мутаций COVID-19, уверена Мария ван Керкхове.

Ранее британские власти заявили, что мутация коронавируса сделала его более заразным. Но на летальности это не отражается. В Британии сейчас наблюдается серьезный прирост числа заболевших. Так за последние семь дней их число выросло на 41 процент в сравнении с предыдущей неделей.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, выявленный в Британии, имеет высокую скорость распространения. Его заявление опубликовано на сайте британского правительства. Он заметил, что на юго-востоке государства увеличилось количество зараженных и оно продолжает стремительно расти.

Специалист заметил, что пока неизвестно, как новый тип влияет на смертность от заражения и на вакцины. Исследователям только предстоит провести эксперименты и все выяснить.

Позднее стало известно, что ВОЗ находится в контакте с Великобританией и изучает информацию о выявленном в стране новом типе коронавирусной инфекции, который, как отмечал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на 70 процентов заразнее, чем ранее известный штамм вируса.