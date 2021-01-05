Борьба со смогом. Что будут делать в Госагентстве охраны окружающей среды

Все меры по борьбе со смогом должны быть основаны на расчетах и математическом моделировании. Об этом 24.kg сообщила глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова.

По ее словам, в последнее время часто говорится о необходимости приобретать датчики и улучшать мониторинг качества воздуха.

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«Конечно, это нужно, но это не основная проблема. Датчики лишь повышают достоверность и надежность показателей. На сегодня достаточно данных, чтобы понять: все предельно допустимые концентрации в городе зашкаливают. Мы должны видеть взнос каждого фактора (ТЭЦ, частный сектор, транспорт) в проблему смога. Только тогда сможем последовательно решать проблему. Не имея точных цифр на руках, не зная приоритетность факторов, очень тяжело что-то делать, будут бесконечные споры», — сказала Динара Кутманова.

Она отметила одну из причин плохого воздуха — ухудшение вентиляции города за счет сужения ветровых коридоров. «Нужно их расширить, «прорубить», посмотреть, как уменьшить препятствия вентиляции», — пояснила глава госагентства.

«С увеличением застройки сократилось количество зеленых насаждений. Проекты озеленения МП «Зеленхоз» должны регулярно проходить государственную экологическую экспертизу, но этого никогда не делали. Это позволит знать, сколько деревьев высадят, какую крону они дадут, какой будет потенциал поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Сегодняшнее озеленение (однолетние цветы и газоны вокруг «элиток») не дают большого эффекта», — добавила Динара Кутманова.

Госагентство, по ее словам, отправило запрос в «Зеленхоз» и попросило представить данные по площади зеленого фонда города, начиная с 1990. Кроме того, ведомство начинает работать и в направлении установки гелиоколлекторов. «Надо широко внедрять такие технологии за счет грантов. Перспективы большие. Мы должны активно этим заниматься. Я уже дала поручение. Нельзя забывать и о свалке», — отметила глава ГООСиЛХ.