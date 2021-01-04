В Аксыйском районе местные жители пытались перекрыть дорогу Кербен — Ала-Бука. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 7 октября в Кербене прошел митинг, где произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили различные травмы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Кутман Шадыбеков.

«2 января у здания ГКНБ в Джалал-Абаде прошел митинг родственников задержанного. Они потребовали отпустить подозреваемого на свободу. Сегодня в Аксыйском районе люди пытались перекрыть дорогу, установили юрты. В настоящий момент на месте скопилось более 50 машин», — сказали редакции.

В УВД Джалал-Абадской областиподтвердили информацию о проводимых акциях протеста. И заявили, что после переговоров местные жители освободили трассу.

«Участники акции протеста убрали одну из юрт, которые они установили близ дороги. Сотрудники милиции объяснили, что в случае перекрытия трассы их действиям будет дана соответствующая юридическая оценка. В настоящий момент обстановка стабильная», — пояснили в ведомстве.

В пресс-центре ГКНБ заметили, что митинговавшие в Джалал-Абаде граждане требовали изменения меры пресечения подозреваемому на подписку о невыезде. Кроме того, они просили объективного расследования дела, отстранения от занимаемой должности и привлечения к ответственности главы акима Аксыйского района Эсеналы Ормоналиева и начальника ОВД Аксыйского района Шекербека Тангирова. Они, по данным митингующих, являются членами одной из партий, участвовавших в выборах 5 октября 2020 года.

В ходе переговоров митингующим объяснили, что расследование дела ведется строго в рамках законодательства и находится на контроле у руководства ГКНБ.