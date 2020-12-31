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Общество

Новый год. В каком городе Кыргызстана самая красивая елка

До нового, 2021 года остались считанные часы. По всей стране из-за эпидемиологической ситуации отменены массовые гулянья и концертные представления. Но все же для создания праздничного настроения во всех крупных населенных пунктах по всей республике установлены новогодние елки.

Редакция 24.kg собрала подборку, как выглядит главное украшение Нового года в разных городах.

Бишкек

Традиционно елку на центральной площади зажгли 10 декабря. Столичный муниципалитет решил отказаться от праздничного салюта и покупки новых декораций. На сэкономленные деньги мэрия купила подарки к Новому году для малоимущих и ветеранов.

Двадцатипятиметровую новогоднюю красу украшают 1,5 километра светодиодных гирлянд, 650 игрушек, более 100 снежинок и узоров в национальном стиле. В центре площади установлен главный символ года — инсталляция быка, выполненная из металла, и цифра «2021».

Ош

Самая высокая елка установлена в южной столице. Тридцатиметровую новогоднюю красавицу зажгли 25 декабря. На вершине установлена двухметровая звезда.

Оформлением южной столицы к Новому году в Оше занимается управление культуры при мэрии. По их данным, на установку и украшение елки из городского бюджета выделено 690 тысяч сомов.

«У нас есть ранее закупленная искусственная елка, новую не приобретали. 70 процентов гирлянд, новогодних шариков, светодиодов и игрушек — также с прошлогоднего оформления сломались при снятии. Поэтому в этом году будет новое оформление», — рассказали в управлении.

Кроме того, центральная площадь, районы города украшены новогодними светящимися шарами, экспозициями с фотозонами. На эти цели предусмотрены дополнительные средства — более 500 тысяч сомов.

Джалал-Абад

В Джалал-Абаде новогоднюю елку зажгли 12 декабря. Ее высота составляет 27 метров. При украшении использованы гирлянды в форме национального орнамента, игрушки, различные инсталляции и новогодние декорации.

Для украшения центральных и основных улиц города из бюджета выделено 800 тысяч сомов.

Каракол

Елка Каракола занимает четвертое место по высоте в республике среди новогодних красавиц. Ее высота — 21 метр. Она была приобретена в 2016 году. Из бюджета на ее украшение в этом году средств не выделено. Использовали старые гирлянды. Праздничные мероприятия, концерты в городе отменены.

В муниципалитете отмечают, что в этом году праздничное настроение будет создавать елка на площади, а также проект «Эхо Каракола».

«В рамках проекта на аллее, ведущей к центральной площади города, на столбах развесили колонки. Там будут играть новогодние мелодии и звучать поздравления от представителей местной власти», — заключили в ведомстве.

мэрии Каракола
Фото мэрии Каракола. Новогодняя елка в городе

Талас

Мэрия Таласа для создания новогоднего настроения каждый год покупает живую елку высотой 14-16 метров.

"Она более эффектная«,- считает мэр города Айдар Джузубеков.

По его словам, на покупку новогоднего дерева муниципалитет потратил чуть более 30 тысяч сомов. Однако вместе с украшениями она обошлась бюджету в 100 тысяч сомов.

мэрии Таласа
Фото мэрии Таласа. Новогодняя елка

Нарын

Как и в большинстве городов, в Нарыне установили прошлогоднюю елку. На украшение лесной красавицы выделили 100 тысяч сомов.

К экспозиции добавили дополнительный элемент в виде подарочного куба.

Баткен

Как рассказали в мэрии Баткена, в этом году в городе решили не устанавливать елку, а также отказались от украшения. В муниципалитете объяснили это отсутствием средств в бюджете.

Токмак

Около 122 тысяч сомов потратили на украшение главной елки и улиц города в Токмаке. Мэрия центра Чуйской области не стала ограничиваться выделенным бюджетом, а постаралась создать праздничное настроение самостоятельно. Результат вызвал восторг и умиление у горожан.

«В этом году на елку выделена небольшая сумма. На эти средства купили искусственную елку, украсили ее и центральные улицы. Инсталляции вокруг елки, установленной на главной площади, в виде оленей, санок, снеговика и цифры предстоящего года сделаны собственноручно сотрудниками «Комбината коммунальных предприятий» (аналог МП «Тазалык» в Бишкеке. — Прим. 24.kg)», — сообщили в мэрии.

Шопоков

По данным мэрии, на покупку и украшение елки из городского бюджета выделено 152 тысячи сомов. На сайте Госзакупок указано, что высота купленной искусственной елки составляет 6,5 метра.

Однако на фотографиях, представленных муниципалитетом, елка выглядит ниже заявленной, а также украшения выглядят уж очень бюджетными.

мэрии города Шопоков
Фото мэрии города Шопоков. Новогодняя елка

Село Базар-Коргон

В прошлом году елка в Базар-Коргоне Джалал-Абадской области стала самой обсуждаемой. Все потому, что пользователи Сети недоумевали, почему новогоднее дерево за 112 тысяч сомов выглядит столь дешево и неряшливо.

Глава села Базар-Коргонского айыл окмоту Ильяз Толонов, вспоминая, прошлый Новый год, рассказал, что на самом деле на опозорившую их елку было потрачено 150 тысяч сомов. «В этом году местные власти решили исправить свои ошибки», — говорит он.

Поэтому, минуя кризис, из местного бюджета на новогоднюю красу выделили аж 600 тысяч сомов. Высота праздничного дерева на центральной площади составляет 11 метров. Улицы не украшали.

Согласно данным портала госзакупок, село потратило на елку 505 тысяч 120 сомов. Устанавливала и украшала новогоднее дерево на площади компания «ТурАртДизайн».

Ильяз Толонов
Фото Ильяз Толонов. Елка в селе Базар-Коргон

Очевидно, каждый мэр украсил город по своему вкусу: одни с размахом, другие — скромно и со вкусом.

24.kg предлагает читателям проголосовать: какая елка, по вашему мнению, самая красивая?

Елка какого города понравилась вам больше всего?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178505/
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