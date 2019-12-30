Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей

В Базар-Коргонском районе установили елку за 112 тысяч сомов. Фотографии новогоднего убранства появились в социальных сетях. Правда, пользователи недоумевают, разве так должна выглядеть праздничная елка стоимостью 112 тысяч сомов?

«Уважаемые соотечественники, вот эта елка установлена в Базар-Коргонском районе. Ее цена — 112 тысяч сомов. Остальные деньги «съели» аким и айыл окмоту?» — задаются вопросом местные жители.

Фото из соцсетей. В Базар-Коргонском районе установили елку за 112 тысяч сомов