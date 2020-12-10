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Общество

Без концерта и салюта. В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку страны

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке зажгли главную елку страны

В этом году мэрия использовала старые украшения, большая часть изготовлена в прошлом году в собственном цехе. 25-метровую елку украшают 1,5 километра светодиодных гирлянд, 650 игрушек, более 100 снежинок и узоров в национальном стиле. Такое решение принято в целях экономии бюджетных средств и учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку страны

Для украшения центральной площади столицы сотрудники МП «Бишкексвет» установили две инсталляции-тоннелей со светодиодной подсветкой, два мостика, 11 маленьких белых елок, 12 снежинок, 20 больших шаров и елочку, которая в прошлом году красовалась в парке «Ынтымак».

В центре установлен главный символ 2021 года — инсталляция быка, выполненная из металла с красным светодиодом, и цифра 2021.

Вместе с горожанами главную красавицу страны зажгли и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, вице-мэры столицы и сотрудники городских служб.

И. о. градоначальника поздравил всех с наступающим и пожелал крепкого здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176289/
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