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Общество
Сюжет: COVID-19

Центрам Госсанэпиднадзора передали семь санитарных машин

Районным центрам Госсанэпиднадзора передали семь санитарных автомашин. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, техника закуплена в рамках проекта Исламского банка развития «Экстренная поддержка в целях готовности и реагирования в рамках проекта COVID-19».

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Районным центрам Госсанэпиднадзора передали семь санитарных автомашин

«В рамках проекта запланирована постройка 10 модульных вирусологических лабораторий по всей стране. Кроме того, для обеспечения своевременной доставки патогенных биоматериалов анализа заложена закупка 15 автомашин, семь из которых передаем сегодня. Они внесут большой вклад в улучшение и оптимизацию лабораторной диагностики COVID-19», — отметил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Санитарные машины переданы Ноокенскому, Таласскому, Баткенскому, Жайылскому, Каракольскому, Кадамджайскому районным центрам Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и одна — Ошскому противочумному отделению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178310/
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Центрам Госсанэпиднадзора передали семь санитарных машин