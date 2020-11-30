Покалеченное будущее. В детдомах годами не пересматривают диагнозы и не лечат

В Кыргызстане детей необоснованно определяют в интернатные учреждения, годами оставляя их без должной заботы, ухода и внимания. Об этом говорят результаты мониторинга в десяти интернатных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки. Проводили его с октября 2019-го по февраль 2020 года сотрудники аппарата омбудсмена, врачи, юристы, соцработники, гражданские активисты.
Детей бьют и наказываютОдин из серьезных выводов обследования — высокий риск насилия. Подростки не защищены от него и не могут никуда пожаловаться, поскольку не имеют доступа к горячей линии 115 и личных сотовых телефонов. Чем больше детей, тем выше риск насилия над ними со стороны старшеклассников.
Условия проживания не соответствуют минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей. В помещениях холодно, сыро, нет горячей воды, туалет на улице.
Хотя, по данным центра Госсанэпиднадзора, детям и подросткам запрещается убирать туалеты во избежание кишечных и глистных заболеваний.
Растут на супах без мясаДля нормального физиологического и умственного развития детям и подросткам необходимо сбалансированное питание. В интернатных же учреждениях меню зачастую составлено неправильно.
По стандартам в меню обязательно должны быть: рыба, сыр, фрукты, салаты, творог, яйца. Согласно исследованию, в большинстве учреждений подростков кормят больше макаронами и крупами. Первые блюда без мяса, иногда «в супе плавают просто кости», а вот вторые блюда с мясом. В некоторых интернатах еда невкусная, хлеб пресный. В ходе опросов дети признались, что перед приездом комиссии их стали кормить чуть лучше и даже стали давать добавку.
Нездоровое поколениеНесбалансированное питание, плохая наследственность и проживание в спартанских условиях негативно сказываются на и без того слабом здоровье воспитанников детских учреждений.
В ходе медосмотров у детей выявили рецидивирующие отиты, нарушение осанки, плоскостопие, энурез и другие невротические реакции, педикулез, пороки сердца.
Очень многие подростки имеют кариес зубов. К примеру, в Чуйской школе-интернате для детей, оставшихся без попечения родителей, у 81 процента воспитанников выявлен кариес зубов, а клинических анализов нет абсолютно у всех детей. В других учреждениях положение практически такое же.
«Даже при наличии необходимых показаний ни в одной амбулаторной карте не было отметки, что ребенок из интернатного учреждения лечился в стационаре. В большинстве случаев лечение врачи не контролируют, лекарства выдают медсестры, не имеющие права их назначать и корректировать лечение», — говорится в отчете.
«Дети в интернатах не привыкли жаловаться в случае недомогания. Не пожаловался — значит остался без внимания и помощи. Нарушение прав на здоровье — это уже не новость, — сказала 24.kgглава ОФ «Лига защитников прав ребенка» НазгульТурдубекова. — Такие исследования проводились ранее и другими организациями. Изменений в сторону улучшения нет».
Диагнозы годами не пересматривают. Выставляют один раз и не интересуются динамикой состояния детей.НазгульТурдубекова
«Мы изучаем дела детей в специальных вспомогательных интернатах. Выявили десятки покалеченных судеб. Из-за ошибочного диагноза «умственная отсталость», выставленного государственными психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК), дети были лишены шанса получать образование в обычных школах.После размещения в специнтернат динамику развития детей должным образом не отслеживали. Долгие годы лишения доступа к качественному образованию в закрытых учреждениях и проживания вне семьи привели к задержке развития детей как интеллектуального, так и на психоэмоциональном уровне», — отметила она.
«Во всем цивилизованном мире такие организации давно были закрыты, так как их деятельность не отвечает интересам ребенка с инвалидностью. ПМПК не соответствуют международным стандартам. В рамках программы развития инклюзивного образования эти комиссии должны были реформировать в 2020 году, но неизвестно, будет ли Минобразования эту реформу проводить», — сомневается НазгульТурдубекова.
Деньги не доходят до детейПо данным правозащитников, прямые расходы государства на одного воспитанника детского учреждения интернатного типа в месяц составляют от 12 тысяч до 20 тысяч сомов.
«К примеру, на финансирование Краснореченской школы-интерната в год выделяется 28 миллионов сомов, или около $3 тысяч на одного ребенка, как в хорошей частной школе. При этом там индивидуальный подход, сбалансированное питание и качественное образование. В итоге дети вырастут конкурентоспособными, сильными, здоровыми личностями. Можно ли этого ожидать от наших интернатов?» — задалась риторическим вопросом НазгульТурдубекова.
На 100 детей в школе-интернате приходится до 90 сотрудников (административно-хозяйственная часть, учителя и воспитатели, медработники и руководство). Оправданы ли такие расходы государства?
Старая система, по мнению Турдубековой, неэффективна: затрат много, коррупционные риски высокие, расходы и распределение гумпомощи никто не проверяет, прозрачности нет. Дети постоянно голодные и не долеченные. Более рациональный подход — воспитание детей в приемных семьях.
Родители по найму
Бедность не должна быть причиной разлучения ребенка с родными. Надо не детей забирать из семьи, а привезти им продуктов и угля, помочь найти жилье и так далее.НазгульТурдубекова
«Если же дети осиротели, у них нет опекунов, либо в семье высокий уровень насилия, алкоголизм, и оставаться несовершеннолетним там опасно, их должны размещать в приемные семьи, — отметила она. — Каждый айылокмоту должен иметь около 10 обученных, подготовленных фостерных семей. Так ребенок меняет лишь место проживания, но не меняет ни школу, ни садик, ни друзей. Содержание ребенка в приемной семье обходится государству в несколько раз дешевле, чем в детском интернате».
На сегодня, по данным Минсоцразвития, в Кыргызстане подготовлено около 200 фостерных семей. В 35 из них воспитывается 63 ребенка.
«Весь цивилизованный мир доказал: интернаты для детей — это зло, место, где ребенок не получает полноценного развития, защиту от насилия и доступ к образованию. На государственном уровне должна работать система по поддержке семьи на местах», — резюмировала НазгульТурдубекова.