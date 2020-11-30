Покалеченное будущее. В детдомах годами не пересматривают диагнозы и не лечат

В Кыргызстане детей необоснованно определяют в интернатные учреждения, годами оставляя их без должной заботы, ухода и внимания. Об этом говорят результаты мониторинга в десяти интернатных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки. Проводили его с октября 2019-го по февраль 2020 года сотрудники аппарата омбудсмена, врачи, юристы, соцработники, гражданские активисты.

Детей бьют и наказывают

Один из серьезных выводов обследования — высокий риск насилия. Подростки не защищены от него и не могут никуда пожаловаться, поскольку не имеют доступа к горячей линии 115 и личных сотовых телефонов. Чем больше детей, тем выше риск насилия над ними со стороны старшеклассников.

Условия проживания не соответствуют минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей. В помещениях холодно, сыро, нет горячей воды, туалет на улице.

Во многих детских учреждениях интернатного типа уборка туалета является одним из видов наказания. Так сотрудники учреждений «приучают детей соблюдать чистоту».

Хотя, по данным центра Госсанэпиднадзора, детям и подросткам запрещается убирать туалеты во избежание кишечных и глистных заболеваний.

Растут на супах без мяса

В день на питание одного воспитанника предусмотрено 110 сомов. Реально ли накормить на эту сумму ребенка, тем более с ослабленным здоровьем?

Для нормального физиологического и умственного развития детям и подросткам необходимо сбалансированное питание. В интернатных же учреждениях меню зачастую составлено неправильно.

По стандартам в меню обязательно должны быть: рыба, сыр, фрукты, салаты, творог, яйца. Согласно исследованию, в большинстве учреждений подростков кормят больше макаронами и крупами. Первые блюда без мяса, иногда «в супе плавают просто кости», а вот вторые блюда с мясом. В некоторых интернатах еда невкусная, хлеб пресный. В ходе опросов дети признались, что перед приездом комиссии их стали кормить чуть лучше и даже стали давать добавку.

Нездоровое поколение

Несбалансированное питание, плохая наследственность и проживание в спартанских условиях негативно сказываются на и без того слабом здоровье воспитанников детских учреждений.

В ходе медосмотров у детей выявили рецидивирующие отиты, нарушение осанки, плоскостопие, энурез и другие невротические реакции, педикулез, пороки сердца.

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Очень многие подростки имеют кариес зубов. К примеру, в Чуйской школе-интернате для детей, оставшихся без попечения родителей, у 81 процента воспитанников выявлен кариес зубов, а клинических анализов нет абсолютно у всех детей. В других учреждениях положение практически такое же.

«Даже при наличии необходимых показаний ни в одной амбулаторной карте не было отметки, что ребенок из интернатного учреждения лечился в стационаре. В большинстве случаев лечение врачи не контролируют, лекарства выдают медсестры, не имеющие права их назначать и корректировать лечение», — говорится в отчете.

«Дети в интернатах не привыкли жаловаться в случае недомогания. Не пожаловался — значит остался без внимания и помощи. Нарушение прав на здоровье — это уже не новость, — сказала 24.kgглава ОФ «Лига защитников прав ребенка» НазгульТурдубекова. — Такие исследования проводились ранее и другими организациями. Изменений в сторону улучшения нет».

Диагнозы годами не пересматривают. Выставляют один раз и не интересуются динамикой состояния детей. НазгульТурдубекова

«Мы изучаем дела детей в специальных вспомогательных интернатах. Выявили десятки покалеченных судеб. Из-за ошибочного диагноза «умственная отсталость», выставленного государственными психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК), дети были лишены шанса получать образование в обычных школах.После размещения в специнтернат динамику развития детей должным образом не отслеживали. Долгие годы лишения доступа к качественному образованию в закрытых учреждениях и проживания вне семьи привели к задержке развития детей как интеллектуального, так и на психоэмоциональном уровне», — отметила она.

«Во всем цивилизованном мире такие организации давно были закрыты, так как их деятельность не отвечает интересам ребенка с инвалидностью. ПМПК не соответствуют международным стандартам. В рамках программы развития инклюзивного образования эти комиссии должны были реформировать в 2020 году, но неизвестно, будет ли Минобразования эту реформу проводить», — сомневается НазгульТурдубекова.

Деньги не доходят до детей

Однако до ребенка доходит лишь 15 процентов прямых затрат в виде продуктов питания. Все остальное уходит на зарплату персонала и содержание зданий.

По данным правозащитников, прямые расходы государства на одного воспитанника детского учреждения интернатного типа в месяц составляют от 12 тысяч до 20 тысяч сомов.

«К примеру, на финансирование Краснореченской школы-интерната в год выделяется 28 миллионов сомов, или около $3 тысяч на одного ребенка, как в хорошей частной школе. При этом там индивидуальный подход, сбалансированное питание и качественное образование. В итоге дети вырастут конкурентоспособными, сильными, здоровыми личностями. Можно ли этого ожидать от наших интернатов?» — задалась риторическим вопросом НазгульТурдубекова.

На 100 детей в школе-интернате приходится до 90 сотрудников (административно-хозяйственная часть, учителя и воспитатели, медработники и руководство). Оправданы ли такие расходы государства?

Старая система, по мнению Турдубековой, неэффективна: затрат много, коррупционные риски высокие, расходы и распределение гумпомощи никто не проверяет, прозрачности нет. Дети постоянно голодные и не долеченные. Более рациональный подход — воспитание детей в приемных семьях.

Родители по найму

Бедность не должна быть причиной разлучения ребенка с родными. Надо не детей забирать из семьи, а привезти им продуктов и угля, помочь найти жилье и так далее. НазгульТурдубекова

«Если же дети осиротели, у них нет опекунов, либо в семье высокий уровень насилия, алкоголизм, и оставаться несовершеннолетним там опасно, их должны размещать в приемные семьи, — отметила она. — Каждый айылокмоту должен иметь около 10 обученных, подготовленных фостерных семей. Так ребенок меняет лишь место проживания, но не меняет ни школу, ни садик, ни друзей. Содержание ребенка в приемной семье обходится государству в несколько раз дешевле, чем в детском интернате».

На сегодня, по данным Минсоцразвития, в Кыргызстане подготовлено около 200 фостерных семей. В 35 из них воспитывается 63 ребенка.

«Весь цивилизованный мир доказал: интернаты для детей — это зло, место, где ребенок не получает полноценного развития, защиту от насилия и доступ к образованию. На государственном уровне должна работать система по поддержке семьи на местах», — резюмировала НазгульТурдубекова.