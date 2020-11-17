Холодно, сыро, туалет на улице. В каких условиях живут в детских домах

Условия проживания в интернатных учреждениях не соответствуют минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей. Об этом говорится в отчете по итогам мониторинга содержания несовершеннолетних в десяти детских домах.

«Медработники во время проверки отметили, что в учреждениях холодно, сыро, нет теплой воды для регулярных процедур. В туалет дети ходят во многих учреждениях на улицу. У многих недостаточно индивидуальных вещей, игрушки есть, но они не отвечают стандартам и возрастным особенностям воспитанников», — сообщила 24.kg глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

В отчете также отмечено, что Панфиловское районное управление труда и социального развития не проверяло Панфиловскую школу-интернат, поскольку ее администрация не пускала на территорию интерната специалистов.

Во многих детских учреждениях число воспитанников во время пандемии коронавируса сократилось: детей забрали домой родители или родственники.