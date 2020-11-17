14:27
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

Холодно, сыро, туалет на улице. В каких условиях живут в детских домах

Условия проживания в интернатных учреждениях не соответствуют минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей. Об этом говорится в отчете по итогам мониторинга содержания несовершеннолетних в десяти детских домах.

«Медработники во время проверки отметили, что в учреждениях холодно, сыро, нет теплой воды для регулярных процедур. В туалет дети ходят во многих учреждениях на улицу. У многих недостаточно индивидуальных вещей, игрушки есть, но они не отвечают стандартам и возрастным особенностям воспитанников», — сообщила 24.kg глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

В отчете также отмечено, что Панфиловское районное управление труда и социального развития не проверяло Панфиловскую школу-интернат, поскольку ее администрация не пускала на территорию интерната специалистов.

Во многих детских учреждениях число воспитанников во время пандемии коронавируса сократилось: детей забрали домой родители или родственники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173343/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия
В Чуйской школе-интернате высаживают 10 тысяч саженцев малины
Чуйская школа-интернат для детей-сирот нуждается в стиральных машинах
Инцидент в Беловодском интернате. Судмедэксперт выявил синяки и ушибы у ребенка
Катался на горке и упал. В Беловодском интернате опровергли факт избиения детей
В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области
В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует
Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеку в Чуйской школе-интернате
Воспитанница школы-интерната в селе Мырза-Аке нашлась в городе Ош
В селе Мырза-Аке из школы-интерната имени Раззакова пропала воспитанница
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
Эксперты просят принять взвешенное решение по&nbsp;делу Дуйшенбека Зилалиева Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
17 ноября, вторник
14:16
Талант Мамытов встретился с Артемом Новиковым. Что обсуждали Талант Мамытов встретился с Артемом Новиковым. Что обсу...
14:14
Холодно, сыро, туалет на улице. В каких условиях живут в детских домах
14:00
Более 14,4 тонны золота добыли на «Кумторе» за девять месяцев 2020 года
13:53
Исчез посреди города. В Бишкеке продолжаются поиски 22-летнего Алексея Бубнова
13:47
В Оше пригрозили митингами, если брата замглавы МВД не отпустят из-под ареста