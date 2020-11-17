Случайные люди. Кого берут на работу в детские дома

В Кыргызстане подбор воспитателей и учителей во многих государственных детских учреждениях страдает из-за отсутствия квалифицированных специалистов. Об этом говорится в отчете по итогам мониторинга содержания несовершеннолетних в десяти детских домах.

Согласно исследованию, в ряде случаев воспитателями работают случайные люди, для которых такая работа является временной.

«При этом администрация интернатного учреждения не принимает меры по профилактике синдрома эмоционального выгорания среди персонала. Сотрудники с низким уровнем коммуникативно-организаторских способностей и эмпатии работают с детьми, имеющими те же проблемы. Кроме того, персонал не проходит на системном уровне подготовку по выявлению или реагированию на насилие и жестокое обращение в отношении детей», — отмечают авторы документа.

Мониторинг проводился в восьми школах-интернатах: Чалдыбарской, Панфиловской, Чуйской, Таласской, Дмитриевской, Краснореченской, Нижнечуйской, Сокулукской, а также в Военно-Антоновском детском доме и доме-интернате «Боорукердик» для пожилых одиноких людей, инвалидов и детей-сирот при мэрии Оша. Всего в десяти учреждениях врачи обследовали 1 тысячу 99 детей.