17:29
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

Случайные люди. Кого берут на работу в детские дома

В Кыргызстане подбор воспитателей и учителей во многих государственных детских учреждениях страдает из-за отсутствия квалифицированных специалистов. Об этом говорится в отчете по итогам мониторинга содержания несовершеннолетних в десяти детских домах.

Согласно исследованию, в ряде случаев воспитателями работают случайные люди, для которых такая работа является временной.

«При этом администрация интернатного учреждения не принимает меры по профилактике синдрома эмоционального выгорания среди персонала. Сотрудники с низким уровнем коммуникативно-организаторских способностей и эмпатии работают с детьми, имеющими те же проблемы. Кроме того, персонал не проходит на системном уровне подготовку по выявлению или реагированию на насилие и жестокое обращение в отношении детей», — отмечают авторы документа.

Мониторинг проводился в восьми школах-интернатах: Чалдыбарской, Панфиловской, Чуйской, Таласской, Дмитриевской, Краснореченской, Нижнечуйской, Сокулукской, а также в Военно-Антоновском детском доме и доме-интернате «Боорукердик» для пожилых одиноких людей, инвалидов и детей-сирот при мэрии Оша. Всего в десяти учреждениях врачи обследовали 1 тысячу 99 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173344/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Холодно, сыро, туалет на улице. В каких условиях живут в детских домах
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия
В Чуйской школе-интернате высаживают 10 тысяч саженцев малины
Чуйская школа-интернат для детей-сирот нуждается в стиральных машинах
Инцидент в Беловодском интернате. Судмедэксперт выявил синяки и ушибы у ребенка
Катался на горке и упал. В Беловодском интернате опровергли факт избиения детей
В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области
В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует
Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеку в Чуйской школе-интернате
Воспитанница школы-интерната в селе Мырза-Аке нашлась в городе Ош
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
Эксперты просят принять взвешенное решение по&nbsp;делу Дуйшенбека Зилалиева Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева
17 ноября, вторник
17:25
В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора...
17:14
В Бишкеке из ГУМ «Чынар» эвакуируют людей. Обнаружен подозрительный пакет
17:13
В Бишкеке делают колбасу в антисанитарных условиях
16:58
Поправки в Конституцию вынесут завтра на общественное обсуждение
16:56
Кыргызстан занял 96-ю строчку в рейтинге владения английским языком