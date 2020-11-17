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Общество

Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия

В Кыргызстане дети в интернатных учреждениях не защищены от насилия. Об этом 24.kg сообщила глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.

По ее словам, сегодня презентованы итоги мониторинга содержания несовершеннолетних в десяти детских домах и интернатах. Проверку проводили с октября 2019-го по февраль 2020 года.

Установлено, что ни в одном интернатном учреждении дети не имеют доступа к телефонам доверия 111 и 115. Они не знают, как и куда обращаться за помощью.

«Чем больше учреждение закрыто и чем больше там детей, тем выше риск насилия над ними со стороны старшеклассников. Воспитатели все равно не смогут присмотреть за каждым ребенком. При этом у нас нет механизмов получения жалоб от таких детей и реагирования на случай насилия, нет журнала регистрации таких случаев. Если насилие совершили сотрудники учреждения, то внутри самого интерната ребенок не сможет никому пожаловаться. А если у воспитанника нет сотового телефона, то и позвонить нет возможности. В таких условиях риск насилия возрастает многократно», — сказала Назгуль Турдубекова.

Согласно отчету, в одном из детских учреждений при осмотре выявлено, что у девятилетнего воспитанника были синяки в области спины и на ноге.

Он объяснил это тем, что взрослые ему ставят подножки, а также могут дать подзатыльник, бьют, принуждают курить.

Из отчета

«У пострадавшего нет возможности подать жалобу на действия других детей. В одном из учреждений ребенок совершил суицид, по итогам которого не проведено эффективное разбирательство. Также установлено, что в большей части интернатных учреждений нет квалифицированных психологов для проведения эффективной психологической помощи и реабилитации», — говорится в документе.

Мониторинг проводила группа, в составе которой были педиатры, психологи, юрист, специалисты по социальной защите, представители территориальных подразделений Министерства труда и соцразвития, сотрудники общественных организаций по защите прав детей. Всего врачи обследовали 1 тысячу 99 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173329/
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