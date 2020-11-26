Читатели 24.kg против переименования Кыргызской Республики. Итоги опроса

Кыргызстанцы выступают против переименования нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 24.kg.

Более 40 процентов респондентов выступают за то, чтобы все оставили без изменений. Чуть более 30 процентов поддерживают вариант «Кыргызская Республика», еще 14 процентов — за «Кыргызстан». Варианты «Кыргызия» и «Кыргызская Народная Республика» выбрали одинаковое количество голосов — по 4 процента. И лишь 1 процент респондентов считает, что нашу страну нужно назвать Кыргызским государством.

Споры о названии республики возникли среди членов конституционного совещания. Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика».

Руководитель фонда «Бакдоолот» Мелис Мураталиев отметил, что смысловая нагрузка понятий «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» разная. «Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или Кыргызское государство», — сказал он.

Напомним, что разработан новый проект Конституции. Инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.