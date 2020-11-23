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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика».

По его словам, так как в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно, и республика должна быть народной.

«Мы впервые официально в Конституцию вносим институт народного курултая. Есть понятие народовластия и государственного управления. На сегодняшний день государственная машина захватила народ. Ни в одной стране нет власти народа, у нас власть олигархов. Необходим рычаг народного влияния. Все высокие должности нужно утверждать на народном курултае. Тогда мы достигнем минимума коррупции, и чиновники будут более ответственными», — сказал Кадырбек Кошалиев.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174089/
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