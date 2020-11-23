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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызстан или Кыргызская Республика? Члены КС спорят, как назвать страну

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Члены совещания поспорили о том, каким должно быть название страны — Кыргызстан или Кыргызская Республика.

По словам руководителя фонда «Бакдоолот» Мелиса Мураталиева, смысловая нагрузка понятий «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» разная. «Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или кыргызское государство. Стан — временное станище, стойбище. Вот это надо трактовать», — сказал он.

Почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Максат Чакиев отметил, что нашу республику часто ассоциируют с Афганистаном. «Нас путают, и поэтому несем имиджевые потери. Стан — фарси, это даже не тюркское название. У нас должно быть одно название. Я лично против второго названия и предлагаю «Кыргызстан» убрать. В международной практике это мешает, когда мы защищаем нашу страну, выясняется, что мы находимся рядом с Афганистаном. Становится совсем тяжело, поэтому лучше оставить «Кыргызская Республика», это лучше звучит и на европейский лад», — пояснил он.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174156/
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