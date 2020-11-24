Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование

На очередном конституционном совещании его члены поспорили о названии нашей страны. Прозвучало несколько вариантов.
Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика» (КНР). Поскольку в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно и республика должна быть, по его мнению, народной.
Руководитель фонда «Бакдоолот» Мелис Мураталиев отметил, что смысловая нагрузка понятий «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» разная. «Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или кыргызское государство. Стан — временное станище, стойбище. Вот это надо трактовать», — сказал он.
24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.