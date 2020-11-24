Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование

На очередном конституционном совещании его члены поспорили о названии нашей страны. Прозвучало несколько вариантов.

Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика» (КНР). Поскольку в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно и республика должна быть, по его мнению, народной.

Руководитель фонда «Бакдоолот» Мелис Мураталиев отметил, что смысловая нагрузка понятий «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» разная. «Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или кыргызское государство. Стан — временное станище, стойбище. Вот это надо трактовать», — сказал он.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Как назвать нашу страну? Кыргызская Республика Кыргызская Народная Республика Кыргызское государство Кыргызстан Кыргызия Пусть оставят все как есть Голосовать

Отметим, что разработан новый проект Конституции. С подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.