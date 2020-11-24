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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование

На очередном конституционном совещании его члены поспорили о названии нашей страны. Прозвучало несколько вариантов.

Председатель общества «Кыргыз жолу» Кадырбек Кошалиев предложил прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика» (КНР). Поскольку в проекте нового Основного закона вводится понятие народного курултая, соответственно и республика должна быть, по его мнению, народной.

Руководитель фонда «Бакдоолот» Мелис Мураталиев отметил, что смысловая нагрузка понятий «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» разная. «Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или кыргызское государство. Стан — временное станище, стойбище. Вот это надо трактовать», — сказал он.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Как назвать нашу страну?
Отметим, что разработан новый проект Конституции. С подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174187/
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