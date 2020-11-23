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Общество

Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой Савайского айыл окмоту Мунарбеком Сайпидиновым, который ранее распространил через СМИ видеообращение к нему. Об этом сегодня сообщает пресс-центр госкомитета.

«В ходе разговора глава ГКНБ выслушал все доводы Сайпидинова и поручил соответствующим подразделениям объективно и всесторонне изучить информацию, озвученную им в видеообращении. Камчыбек Ташиев заверил, что ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам», — сказали в ведомстве.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ . Встреча Камчыбека Ташиева с Мунарбеком Сайпидиновым

Напомним, что 18 ноября сотрудники ГКНБ провели обыски в домах двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной преступной группы, был также опечатан рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту.

Отметим, что главу Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова называют окул бала (названным сыном) экс-таможенника Райымбека Матраимова. После обысков он выступил с видеообращением к Камчыбеку Ташиеву, в котором пожаловался на гонения. После этого ГКНБ распространил официальное опровержение слов Сайпидинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174151/
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