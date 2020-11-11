Оценки хорошие, знания не очень. Учеба на удаленке снижает качество образования

В школах началась вторая четверть. Из 2,2 тысячи общеобразовательных учреждений лишь в 475 полностью возобновилось обучение в реальном режиме. Где-то за парты вернулись учащиеся только начальных классов, а где-то одни первоклассники.

Двойные стандарты

Частные школы, кстати, спокойно работают с октября, частные детсады — с лета.

В Бишкеке и Оше все школьники продолжили учиться онлайн. Это решение в Минобразования объяснили сложной эпидемиологической ситуацией и тем, что медики не дали своего разрешения.

У них есть одно из главных преимуществ: небольшое количество детей в группах и классах. Государственные же учреждения в два-три раза переполнены, поэтому там обеспечить дистанцию без деления на подгруппы невозможно.

Но разный подход к разрешению работать возмущает некоторых граждан. Кстати, за время работы частных школ и детсадов можно было бы изучить и проанализировать данные заболеваемости COVID-19. Судя по тому, что учреждения продолжают работать, ситуация в норме. Почему в Минобразования и Минздраве об этом не говорят?

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Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша свободно колесили по стране с агиткампанией и собирали сотни людей. Эпидситуация им не мешала. На носу — президентская гонка.

«Двойные стандарты. Дети и взрослые спокойно передвигаются по городу, посещают кафе, базары и торговые центры. А как очередь доходит до детсадов и школ, так нельзя, — недоумевают родители учащихся и предлагают сделать учебу в несколько смен. — Иначе потеряем образование».

О том, что уровень знаний упал, говорят и сами учителя. Аттестовали за первую четверть, может быть, и всех, но что осталось в головах детей?

От таких уроков знаний не прибавится

Некоторые учителя вообще не проводят занятия, а просто скидывают домашнее задание. К примеру, вот так выглядит изо дня в день урок иностранного языка:

«Никаких знаний от этих записочек! Дети элементарно не умеют читать на английском. То же самое и со многими другими предметами. Обратной связи нет, разбора ошибок тоже. Учителя иногда без объяснения причин пропускают уроки, присылают задания не по расписанию, а если дети сдают не вовремя, то сразу недовольны. Единицы пытаются объяснить предмет и идут на контакт с детьми. Если учебу на дистанционке продолжили, пусть обеспечат нормальные уроки! Тем более в Минобразования заявляли, что педагогов обучили. Мне же кажется, что некоторым учителям зря платят зарплату», — поделилась своим мнением смать пятиклассницы.

Ни стимула, ни страха

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Несмотря на возможный риск заразиться, учитель русского языка и литературы одной из школ Чуйской области Ирина Петрова (имя изменено) с нетерпением ждала открытия школы.

«Мы бы соблюдали все санитарные требования. Пусть хотя бы частично разрешили учиться ученикам 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Пятиклассников я до сих пор в глаза не видела. Выпускникам сдавать экзамены и поступать в вузы, — сказала она. — Некоторые дети вообще не выходят на связь: у них нет ни телефона, ни интернета. У старшеклассников просто нет времени на учебу, они на полях работают. Домашнюю работу присылают по возможности и настроению. Могут написать и в два ночи, и в полпятого утра».

Ирина Петрова не исключает успеха онлайн-школы в столице. «Но в районах просто беда. О каком качестве образования можно говорить? Те, кто был отличниками, еще как-то выплывают, а посредственные, троечники вообще пропали. Родители им ничего объяснить не могут. У детей нет ни стимула, ни страха, — развела руками педагог. — Как бы я ни пугала «двойками», ни убеждала, ни просила. Даже по домам ходила, с родителями говорила, все врут, обещают, а в итоге ноль. Никому ничего не надо. Списывают все бессовестно друг у друга, из интернета, ничего не читают».

«При этом нам запретили ставить двойки. Учителей ниже плинтуса опустили. Плакать от обиды хочется. Даже родные дети учителей не занимаются. Коллеги смеются, говорят — все равно же всех аттестуем. Поколение неучей растет, — констатировала Ирина Петрова. — Я — за честность. Разрешили бы ставить просто пробелы тем, кто не выходит на связь. Тогда бы дети и родители поняли, что их не аттестуют. Может, тогда бы задумались».

Что делать дальше?

Если сегодня мы перейдем в офлайн со вчерашнего онлайн, то, конечно, будут резкие изменения в худшую сторону. Юрий Низовский

О том, что уровень знаний изменился в худшую сторону, сказал и директор школы № 61 Юрий Низовский.

Он назвал тому несколько причин: «Не все дети в нашей стране и даже в нашей школе имеют доступ к современным методам обучения (компьютерам, телефонам, устойчивому интернету). Онлайн-урок длится всего 25-30 минут, не 45, как раньше. К каждому ученику нужен индивидуальный подход, а это практически невозможно. Детей очень много, техника не всегда выдерживает. У нас три провайдера, и то мы не можем обеспечить учителей устойчивым интернетом».

«Сама система онлайн немного расхолаживает всех — и детей, и учителей, и родителей. Тот, кто хочет учиться, тот учится в любых условиях. Мы заметили и плюсы: дети стали более самостоятельны, ищут информацию помимо того, что есть в учебниках. Сейчас доступны многие электронные энциклопедии, другие материалы. Имея небольшую удочку, дети сами начинают «ловить рыбу». Есть, конечно, дети, которые регистрируются на уроке, то есть они в Сети, но начинается опрос, а их нет. Идут на разные ухищрения. Поэтому есть как отличники, так и неуспевающие», — рассказал Юрий Низовский.

Школа — это не только знания и уроки, а живое общение, опыт коммуникаций, которого сейчас дети лишены. Эксперты прогнозируют, что вирус никуда не денется, нужно учиться с ним жить. Сколько еще времени потребуется лицам, принимающим в Кыргызстане решения, чтобы проанализировать «все подводные течения» и определиться со школами, вузами и детсадами?