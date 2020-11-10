Открывать ли завтра школы? Что говорят врачи и управление образования

Завтра в школах начнется вторая четверть. Однако большинство родителей до сих пор не знают, в каком режиме будут заниматься дети.

Власти по-прежнему боятся брать на себя ответственность за возврат уроков в обычный режим в условиях пандемии коронавируса. Хотя частные школы и детсады работают. Дошло до того, что ответ на вопрос «Что делать?» чиновники адресуют самим детям.

В соцсетях некоторые пользователи предлагают предоставить возможность каждому родителю самостоятельно выбрать режим обучения. Однако тогда увеличится нагрузка на учителей, которым, помимо обычных уроков, придется вести и онлайн-занятия.

Стоит ли открывать завтра общеобразовательные учреждения? На этот вопрос 24.kg ответили медики.

Камчибек Узакбаев, директор Национального центра охраны материнства и детства, профессор:

Фото 24.kg. Камчибек Узакбаев

— Я бы воздержался от такого шага. Динамика эпидситуации последних дней говорит о росте заболеваемости. Поэтому можно было бы чуть-чуть повременить с открытием школ. Тем более школьникови так обучалив онлайн-режиме. Ничего страшного не случится, если выдержать еще 10-15 дней. Это лично мое мнение. Конечно, эпидемиологи и другие специалисты изучают ситуацию. Решать вопрос нужно коллегиально.

— Сколько у вас сейчас детей с COVID-19 на лечении?

— Семь. Состояние большинства из них стабильное. Тяжелые были, трое находились в реанимации, сейчас их состояние стабилизировалось. Возраст в основном — от трех лет и старше.

Гулжигит Аалиев, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы:

Фото из интернета. Гулжигит Аалиев

— Мы занимаемся только лечением, поэтому этот вопрос к эпидемиологам. Я сказать ничего не могу. У нас много контактных случаев, семейных, офисных (там, где собирается много людей). Пока не будем соблюдать элементарный эпидемиологический режим, заражения будут продолжаться дальше.

— Часто говорят, что дети являются переносчиками вируса. Установлено ли это в случае заболевания нескольких членов семьи?

— Конкретно сказать не можем.

В основном заражаются взрослые от взрослых. Больных среди детей не много. Гулжигит Аалиев

Бакыт Джангазиев, замминистра здравоохранения:

Фото из интернета. Бакыт Джангазиев

— Здесь двоякое мнение. На одной чаше весов — образование, а на другой — здоровье детей. Поэтому одного моего мнения будет недостаточно. Мы все в команде прорабатываем механизм возобновления работы школ, рассматривается несколько вариантов. Думаю, рабочая группа придет к единому мнению, какой из этих вариантов стоит выбрать.

— Когда будет принято решение?

— Затрудняюсь ответить. Каждый внес свои предложения, дальше их будут рассматривать.

— Требования те же: соблюдение дистанции, ношение масок, количество детей не более 15 в классах?

— Да. Прорабатывается также вариант, что не все школы будут возобновлять свою работу одновременно. Будет рассматриваться обстановка в каждом регионе конкретно.

Правительство хочет, чтобы процесс возобновился, все хотят. Но необходимо проработать другие подводные течения, с которыми мы можем столкнуться.

— Всю ответственность возлагают на местные власти. Но не прерогатива ли это органов здравоохранения?

— Если смотреть положение каждого органа, там все четко прописано. Министерство здравоохранения не может сказать «открываем» или «закрываем». Оно может дать рекомендации. Если вы хотите открыть, то нужно делать вот так, к примеру. То же самое с Минобразования. Там говорят, что все происходит через районные отделы образования, которые находятся в ведении местных властей.

Кубан Кундашев, главный врач столичного Центра госсанэпиднадзора:

— Пока без комментариев. Выходные были, никто не работал. Сегодня будем собираться примерно после 16.00, обсуждать вопрос.

Эльмира Иманалиева, директор столичного управления образования:

Фото из интернета. Эльмира Иманалиева

— По решению Центра Госсанэпиднадзора вторую четверть мы начинаем удаленно.

Сейчас эпидситуация по городу очень опасная. Эльмира Иманалиева

Директор управления здравоохранения города Бишкека Бактыгуль Исмаилова от комментария воздержалась.