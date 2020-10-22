Четверть онлайн. Как из-за отторжения к учебе не потерять целое поколение

До конца первой четверти остались считанные дни. Для большинства учеников в Кыргызстане она прошла в дистанционном формате, что не могло не сказаться на качестве образования.
Аттестуют всех
Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова в интервью 24.kg признала, что реальный процесс обучения ничто не заменит. Но ведомство, по ее словам, предприняло все возможное, чтобы оперативно запустить дистанционный формат: разработать его концепцию, подготовить телеуроки, образовательные ресурсы, электронные учебники, тесты, дополнительные материалы, обучение педагогов, обеспечение детей из уязвимых семей телевизорами, смартфонами.
По словам Надиры Джусупбековой, по итогам первой четверти будут аттестованы все ученики.
«Национальный центр оценки качества образования при МОиН разработал с 1-го по 11-й класс тесты по материалам первой четверти и разместили на своем сайте. Это дает возможность учителям спокойно использовать их при дистантном обучении. Кроме того, при выставлении оценок учитываются промежуточные оценки учеников, полученные ими за выполнение заданий. Из-за COVID-19 изменилась только форма обучения, а основные принципы оценивания остались теми же», — отметила она.
Подводя итоги первой четверти, понимаем, что в районах, где более благоприятная ситуация с COVID-19, надо переходить на реальный режим обучения. Дистанционный формат — это временная мера.Надира Джусупбекова
Но когда школьники вернутся к обычному формату — пока не может сказать никто. Все будет зависеть от эпидситуации. В то же время в ведомстве не рассматривают вариант, что ученики поголовно могут остаться на второй год из-за того, что просто не усвоят материал. Но не исключают, что с таким заявлением могут обратиться родители отдельных школьников. Рассматривать их будет педсовет школы.
Оценить крайне сложно
О качестве образования сейчас говорить очень сложно, отметила директор столичной школы № 28 Валентина Лисниченко.
«Мы провели срез знаний по физике, 65 процентов учеников получили «четыре» и «пять». Конечно, с одной стороны, это радует, с другой, понимаем, что по физике такого показателя не может быть. Кому-то помогают родители, кто-то может списывать, сейчас к тому же есть решебники по всем предметам», — отметила она.
Поэтому о качестве в режиме онлайн приходится говорить приблизительно. Проседание в знаниях будет, но я не думаю, что оно будет очень существенное. Будем выравнивать.Валентина Лисниченко
Среди сложностей, с которыми столкнулись учителя при дистанционном формате, Валентина Лисниченко назвала проверку домашних заданий. «Нагрузка увеличилась в разы. Если у учителя, например, четыре класса, в каждом из которых в среднем 30-40 детей, то он ежедневно в своем телефоне должен проверять 120-160 работ. Это сложнее, чем делать в тетрадях. А есть еще классные задания», — отметила Валентина Лисниченко.
Еще одна трудность — отсутствие в некоторых школах интернета. Учителя в таком случае вынуждены проводить уроки из дома. «Это не совсем удобно. Или он в классе работает, где в его распоряжении доска и все остальные необходимые материалы, или дома», — добавила Валентина Лисниченко.
Учиться не хотят
По мнению правозащитницы, главы общественного объединения «Таза табигат» Анары Дауталиевой, из-за дистанционного формата у детей появилось отторжение к учебе.
Несовершенство проведения занятий, когда многие учителя дают только задания по WhatsApp, качество видеоуроков, плохая связь, отсутствие гаджетов — далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись и ученики, и учителя. Педагоги даже не могут проверить физически, присутствует ли ребенок на его уроках или нет.
Я считаю, что ученики Кыргызстана на год отброшены назад. Дистанционное образование на детскую психику наложило такой глубокий негативный отпечаток, что у них уже не будет охоты учиться, получать знания. Мы рискуем получить поколение необразованных людей.Анара Дауталиева
Правозащитница добавила, что еще летом предлагала пойти по пути Таджикистана, где учебный год начался в августе.
«Как раз был спад заболеваемости, дети бы полтора месяца отучились, у них бы снова появился навык, что надо ходить в школу, общаться с учителем. Выпадение ребенка на полгода из системы образования имеет необратимые последствия, потом потребуется время, чтобы привить ему заново навыки обучения», — отметила она.
По мнению Анары Дауталиевой, можно рассмотреть вариант повторного обучения детей в тех же классах в следующем учебном году. «Но такой вопрос должен пройти общественные обсуждения с родителями, учителями, психологами. Не надо этого бояться. Почему мы должны радужные картины рисовать, что охват дистанционным образованием составляет 95 процентов, что проводим телеуроки. Но на самом деле это профанация. Не только в Кыргызстане на дистанционное обучение жалуются. Нам нужно, чтобы мы не потеряли целое поколение. Но здесь должно быть осознанное добровольное согласие родителя», — добавила она.