Четверть онлайн. Как из-за отторжения к учебе не потерять целое поколение

До конца первой четверти остались считанные дни. Для большинства учеников в Кыргызстане она прошла в дистанционном формате, что не могло не сказаться на качестве образования.

Аттестуют всех

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова в интервью 24.kg признала, что реальный процесс обучения ничто не заменит. Но ведомство, по ее словам, предприняло все возможное, чтобы оперативно запустить дистанционный формат: разработать его концепцию, подготовить телеуроки, образовательные ресурсы, электронные учебники, тесты, дополнительные материалы, обучение педагогов, обеспечение детей из уязвимых семей телевизорами, смартфонами.

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По словам Надиры Джусупбековой, по итогам первой четверти будут аттестованы все ученики.

«Национальный центр оценки качества образования при МОиН разработал с 1-го по 11-й класс тесты по материалам первой четверти и разместили на своем сайте. Это дает возможность учителям спокойно использовать их при дистантном обучении. Кроме того, при выставлении оценок учитываются промежуточные оценки учеников, полученные ими за выполнение заданий. Из-за COVID-19 изменилась только форма обучения, а основные принципы оценивания остались теми же», — отметила она.

Подводя итоги первой четверти, понимаем, что в районах, где более благоприятная ситуация с COVID-19, надо переходить на реальный режим обучения. Дистанционный формат — это временная мера. Надира Джусупбекова

Но когда школьники вернутся к обычному формату — пока не может сказать никто. Все будет зависеть от эпидситуации. В то же время в ведомстве не рассматривают вариант, что ученики поголовно могут остаться на второй год из-за того, что просто не усвоят материал. Но не исключают, что с таким заявлением могут обратиться родители отдельных школьников. Рассматривать их будет педсовет школы.

Оценить крайне сложно

О качестве образования сейчас говорить очень сложно, отметила директор столичной школы № 28 Валентина Лисниченко.

«Мы провели срез знаний по физике, 65 процентов учеников получили «четыре» и «пять». Конечно, с одной стороны, это радует, с другой, понимаем, что по физике такого показателя не может быть. Кому-то помогают родители, кто-то может списывать, сейчас к тому же есть решебники по всем предметам», — отметила она.

Поэтому о качестве в режиме онлайн приходится говорить приблизительно. Проседание в знаниях будет, но я не думаю, что оно будет очень существенное. Будем выравнивать. Валентина Лисниченко

Среди сложностей, с которыми столкнулись учителя при дистанционном формате, Валентина Лисниченко назвала проверку домашних заданий. «Нагрузка увеличилась в разы. Если у учителя, например, четыре класса, в каждом из которых в среднем 30-40 детей, то он ежедневно в своем телефоне должен проверять 120-160 работ. Это сложнее, чем делать в тетрадях. А есть еще классные задания», — отметила Валентина Лисниченко.

Еще одна трудность — отсутствие в некоторых школах интернета. Учителя в таком случае вынуждены проводить уроки из дома. «Это не совсем удобно. Или он в классе работает, где в его распоряжении доска и все остальные необходимые материалы, или дома», — добавила Валентина Лисниченко.

Учиться не хотят

По мнению правозащитницы, главы общественного объединения «Таза табигат» Анары Дауталиевой, из-за дистанционного формата у детей появилось отторжение к учебе.

Несовершенство проведения занятий, когда многие учителя дают только задания по WhatsApp, качество видеоуроков, плохая связь, отсутствие гаджетов — далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись и ученики, и учителя. Педагоги даже не могут проверить физически, присутствует ли ребенок на его уроках или нет.

Я считаю, что ученики Кыргызстана на год отброшены назад. Дистанционное образование на детскую психику наложило такой глубокий негативный отпечаток, что у них уже не будет охоты учиться, получать знания. Мы рискуем получить поколение необразованных людей. Анара Дауталиева

Правозащитница добавила, что еще летом предлагала пойти по пути Таджикистана, где учебный год начался в августе.

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«Как раз был спад заболеваемости, дети бы полтора месяца отучились, у них бы снова появился навык, что надо ходить в школу, общаться с учителем. Выпадение ребенка на полгода из системы образования имеет необратимые последствия, потом потребуется время, чтобы привить ему заново навыки обучения», — отметила она.

По мнению Анары Дауталиевой, можно рассмотреть вариант повторного обучения детей в тех же классах в следующем учебном году. «Но такой вопрос должен пройти общественные обсуждения с родителями, учителями, психологами. Не надо этого бояться. Почему мы должны радужные картины рисовать, что охват дистанционным образованием составляет 95 процентов, что проводим телеуроки. Но на самом деле это профанация. Не только в Кыргызстане на дистанционное обучение жалуются. Нам нужно, чтобы мы не потеряли целое поколение. Но здесь должно быть осознанное добровольное согласие родителя», — добавила она.