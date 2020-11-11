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Общество

Третий митинг в Бишкеке. На акцию протеста снова вышли арендаторы «Каравана»

Фото 24.kg. На акцию протеста снова вышли арендаторы «Каравана»

Третий митинг проходит в центре Бишкека. К Дому правительства вышли реализаторы торгового центра «Караван».

Около 100 человек требуют, чтобы их принял исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Они скандируют: «Не забирайте наш хлеб!», «Побойтесь слез женщин!», «Заставьте ФУГИ работать!». Участники отмечают, что это их последний митинг, они намерены стоять до конца, пока Садыр Жапаров не выйдет к ним.

Это уже не первый митинг предпринимателей. Ранее они неоднократно заявляли, что торговый центр «Караван» незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорили митингующие.

Утром в Бишкеке сегодня митинговали работники ГП «Кыргыз почтасы» и энергетики компании «Северэлектро».

Сейчас возле Дома правительства митингуют также против главы предприятия «Кыргызалтын».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172537/
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