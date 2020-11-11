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Общество

В Бишкеке митингуют работники «Кыргыз почтасы». Требуют повысить зарплату

В центре Бишкека сегодня проходит очередной митинг. На этот раз на акцию вышли работники государственного предприятия «Кыргыз почтасы».  У главного здания собралось около 20 человек.

Они требуют выплатить им годовую премию за 2019 год и увеличить заработные платы на 50 процентов.

По их словам, сегодня почтальоны в среднем получают 5 тысяч 400 сомов в месяц.

«Зарплату не поднимали уже пять лет. С каждым годом работы в почтовых отделениях становится все больше. Мы занимаемся выплатой пенсий и пособий, разносом писем и газет по домам. Разносим также «письма счастья» по проекту «Безопасный город». В прошлом году нам обещали повысить зарплату именно с доходов этих писем, но фактически этого нет. Мы бы уже умерли с голоду, если бы нам в магазинах не давали в долг», — говорят протестующие.

В случае невыполнения требований митингующие намерены обратиться к президенту и просить ликвидировать госпредприятие «Кыргыз почтасы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172492/
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