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Общество
Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Убийство Саймаити

Убийство Айеркена Саймаити. Новые подробности дела

Убитого в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити предупреждали о том, чтобы он больше не раскрывал секреты Райымбека Матраимова. Об этом сообщается в новом расследовании радио «Азаттык».

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В распоряжении журналистов оказались документы турецкой полиции, среди которых показания вдовы Саймаити и стенограммы допросов предполагаемых убийц. По словам исполнителя преступления, религиозный мотив обозначил заказчик.

«Вдова погибшего Вуфули Бумаилиаму указала на Матраимова и Абдукадыра как на людей, которые могли быть организаторами преступления. По протоколам допроса ясно видно, что полиция спрашивала предполагаемого киллера про Абдукадыра, но тот ответил, что не знаком с ним. В разговоре с журналистами Бумаилиаму не стала отрицать подлинность своих показаний, но отказалась давать какие-либо дополнительные комментарии о Матраимове или Хабибулле Абдукадыре», — указывается в расследовании.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172502/
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