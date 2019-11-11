В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно

Накануне в Стамбуле (Турция) застрелили предпринимателя Айеркена Саймаити. Кто он и почему его связывают с экс-заместителем председателя Таможенной службы Кыргызстана Райымбеком Матраимовым?

24.kg собрало известные факты об иностранце.

Что произошло

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Как сообщило турецкое издание Sabah, инцидент произошел 10 ноября примерно в 20.40 в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

Рядом с местом происшествия обнаружили внедорожник с поддельными консульскими номерами.

Находился в розыске

Айеркен Саймаити больше двух лет находился в розыске. Правоохранительные органы КР подозревали его в мошенничестве. Дело возбудили в июне 2017 года. Бизнесмена разыскивали по линии Интерпола.

В МВД КР заметили, что у погибшего, возможно, имелся кыргызский паспорт.

Он гражданин Китая

Айеркен Саймаити являлся гражданином Китая, этническим уйгуром. Ему было 37 лет.

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Отметим, что еще один этнический уйгур убит на днях в Бишкеке. Его тело обнаружили в багажнике машины, припаркованной на стоянке возле аэропорта «Манас». Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Родные утверждают, что у убитого было $10 тысяч.

В расследовании «Азаттыка» говорится, что Саймаити частный предприниматель и прописан по адресу: город Ош, улица Масалиева, 68/1. Однако такого дома по указанному адресу журналисты не нашли.

Вуфули Бумаилиаму — супруга

«На этой же улице, только на ее противоположной стороне, в доме № 67 зарегистрирован частный предприниматель по имени Вуфули Бумаилиаму. Нам удалось выяснить, что это гражданка КНР, она супруга Айеркена Саймаити», — заявил «Азаттык».

ГСБЭП проверила

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями проверила сведения, озвученные в расследовании «Азаттыка», и выяснила, что у Саймаити действительно есть несколько счетов в разных банках Кыргызстана. С 2010 по 2018 год на них поступали немалые деньги. Крупные суммы позже переводили за границу, в том числе в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Великобританию, Англию, Латвию, Нидерланды, Панаму, на Британские Виргинские острова, в Белиз и Казахстан.

Заметим, что около года ГСБЭП изучает законность происхождения имущества экс-таможенника Райымбека Матраимова и не может предоставить результаты проверки.

Почему связывали с Матраимовыми

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Деньги Айеркен Саймаити выводил через ОсОО «Абдыраз». Переводы шли в том числе на счета компаний AKA Petroleum и AKA Immobilien. О первой фирме в КР стало известно, когда правительство Сапара Исакова пыталось реализовать проект «Умный город» (аналог «Безопасного города»). Привлечь хотели три фирмы: Huawei, Beijing China Veterans Lingxin Capital Management и «АКА Инвест», учредителем которой является немецкая компания AKA Petroleum. Но проект провалился, кабмин расторг соглашение.

Вторая организация всплыла в расследовании Factcheck. Ее офис располагается в здании «Эльдорадо», которое принадлежит ОсОО «АвтоСТОлица». Его учредителем являются Канатбек Маматов (ныне президент Федерации футбола) и Минавар Жумаева — жена депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова.

Что говорил Матраимов о связях с Саймаити

«Матраимовы не имеют связей или отношений ни с Саймаити, ни с Бумаилиаму. Соответственно, мы никакого отношения не имеем к тем $250 миллионам, которые они перевели за рубеж», — заявил Искендер Матраимов сразу после опубликования расследования «Азаттыка».

При этом парламентарий признался, что в фонд имени его отца «Исмаил Ата» от Вуфули Бумаилиаму поступило около $200 тысяч.