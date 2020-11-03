Битва за здания больниц. Когда проводят непродуманные реформы

Вспышка коронавируса и нехватка мест для инфекционных больных рассорили несколько служб — психиатрию, наркологию и дерматовенерологию. Руководство каждой из них сейчас доказывает свою необходимость и важность, чтобы не остаться без крыши над головой. 24.kg выслушало мнения сторон.

Великое переселение

Согласно приказу министра здравоохранения № 897 от 28 октября 2020 года, Республиканский центр психического здоровья (РЦПЗ) должен был потесниться и освободить корпуса для размещения больных с наркологической патологией.

В освободившемся же здании Республиканского центра наркологии (РЦН) планировалось разместить пациентов с кожновенерологическими заболеваниями. А помещения Республиканского центра дерматовенерологии (РЦДВ) передавались в ведение Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ).

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Срок на исполнение приказа был всего три дня, до 31 октября 2020-го. Директорам РЦПЗ и РЦН также поручалось подготовить нормативные документы по объединению психиатрической и наркологической служб. Однако коллектив последней выступил против на митинге у здания Минздрава и воплощать приказ в жизнь никто не стал.

Кстати, весной часть корпусов РЦПЗ предлагалось отдать для лечения пациентов РЦДВ. Но тогда возмутились психиатры и общественность. Мол, как можно лечить сифилис под одной крышей с психически нездоровыми. Тогда все остались на своих местах. Но подъем заболеваемости COVID-19 заставляет чиновников вновь искать свободные места.

Алкоголизм позиций не сдает

Ежегодно через Центр наркологии проходит около 5,5 тысячи людей, зависимых от психоактивных веществ.

«Если у дерматологов на 70 коек лежит всего 30 человек, то у нас на 180 мест на сегодня приходится 187 больных. В РЦПЗ нам дают два корпуса на 50 коек, но остальные структурные подразделения куда девать? Как быть с медицинским освидетельствованием? Мы делаем до ста экспертиз в сутки», — задается вопросами врач-нарколог Татьяна Борисова.

«Кроме того, изготавливаем метадон. Аптека (решетки, стекла) соответствует требованиям Службы по борьбе с оборотом наркотиков. Ремонт делали при финансировании доноров. Второй раз деньги уже никто не даст. Более того, если они услышат о скандале, вообще прекратят финансирование проектов. Все решили без нашего согласия и диалога. Сокращение администрации и объединение бухгалтерий двух служб невозможны», — возмутилась она.

Недавно была проверка, мы на 10 лет ушли вперед от психиатрии. Наши сотрудники пишут проекты, выигрывают гранты, на них делаем ремонт, закупаем оборудование. Татьяна Борисова

Не видит целесообразности объединения и эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова. По ее словам, наркологи более продвинуты, нежели психиатры, и по международным стандартам, и по отношению к пациентам.

«В психиатрической же службе высокие коррупционные риски. С одним списком пациентов, состоящих на учете, какая чехарда. Очень много отделений, которые не выполняют свою миссию, их называют «дачами» или «курортами». Некоторые лица могут прятаться от правосудия. Диагнозы и терапию никто не пересматривал», — сказала она 24.kg.

На страже психического здоровья

Дальнейшее сокращение количества коек и кадров, по мнению экспертов, отразится прежде всего на психическом здоровье населения республики.

С ростом численности населения страны увеличивается и число лиц с психическими расстройствами. «В перспективе с учетом переболевших COVID-19 увеличится число заболевших тревожно-фобическими, депрессивными, посттравматическими стрессовыми расстройствами (из-за смерти близких, реакции горя). Потребность в оказании специализированной помощи населению возрастет», — говорилось в заявлении Кыргызской психиатрической ассоциации.

При этом глава РЦПЗ Ураимжан Исмаилов поддерживает объединение двух служб и не понимает недовольств наркологов. «В случае необходимости проведем оптимизацию и освободим место для нового отделения», — выразил он готовность.

По его словам, во всем мире служба единая. «Врачи называются «психиатры-наркологи». Без психиатрической подготовки наркологов нигде не готовят. Наркология как таковая существует только в Бишкеке и Оше, а в областях служба объединена, там действуют психонаркологические отделения. В случае объединения сократят только административный штат», — сказал Ураимжан Исмаилов.

Он призвал коллектив РЦН исходить из интересов государства и учитывать мировые стандарты.

Инфекционистам места нет

Служба дерматовенерологии до 2002 года размещалась как раз в здании РЦН. После реформы из 350 коек оставили 70. Тогда же ее перевели в противобруцеллезное отделение РКИБ.

Возврат здания главврач инфекционки Гулжигит Аалиев считает справедливым. Благодаря этому появится 60 дополнительных мест. Когда-то койко-фонд инфекционной больницы тоже сокращали — с 600 до 400. О будущем росте населения реформаторы тогда не подумали.

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Гулжигит Аалиев опроверг претензии в свой адрес о сдаче некоторых помещений в аренду: «Мы никому ничего не сдаем. Уже была проверка. Не первый раз поднимается этот вопрос. Кафедра Высшей школы медицины, которой заведует внештатный инфекционист Минздрава, занимает всего несколько квадратных метров. При необходимости там можно положить максимум 10 человек. В общежитии проживают наши сотрудники из карантинной зоны: санитарки, сантехники, электрики, плотники. Без них мы не можем работать. Никакой выгоды с этого я не имею. А вот в соседнем центре дерматологии сдают помещения под аптеки. И это другой вопрос».

Он посетовал, что для сотрудников, привлеченных для лечения больных с коронавирусом, не создают никаких условий.

«Врачи даже отдохнуть нормально не могут, на полу лежат. И в это время огромное двухэтажное здание РЦДВ держат ради 30 больных, которых можно лечить амбулаторно. Дерматологи работают до 14.00, в выходные отдыхают. Наркологи и дерматологи могут позволить себе выйти на митинги, а у наших сотрудников элементарно времени нет на пикеты ходить. Они возмущены таким отношением. У нас пересмена скоро, более 300 человек привлечено к работе, не знаем, куда их размещать», — развел руками Гулжигит Аалиев.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила вину Минздрава в том, что его представители вовремя не уведомили врачей и не разъяснили ситуацию.

Сейчас, по ее словам, ищут другое помещение. Не исключено, что и его коллективу придется отстаивать с боем.