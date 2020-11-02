Нужно смотреть на перспективы наркологии и психиатрии, а не бороться за здания

Нужно смотреть на перспективы развития наркологии и психиатрии, а не бороться за здания. Об этом 24.kg сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, говоря об объединении служб, речь не должна идти об объединении помещений.

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«Сегодня наши наркологи гораздо более продвинуты, нежели психиатры, и по международным стандартам, и по отношению к пациентам. У них хорошо организован процесс хранения лекарств, ниже коррупционные риски. Как находящаяся в упадке психиатрия, сможет объединиться с наркологией, которая на несколько уровней выше? Сейчас очень много работы и у тех и у других. Но объединять сегодня две службы под единого руководителя не очень целесообразно», — считает Бермет Барыктабасова.

Напомним, 30 октября сотрудники Республиканского центра наркологии вышли с протестом к зданию Минздрава против объединения их с психиатрической службой и передачей их здания. Коллектив РЦН обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову и вице-премьер-министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой разобраться в вопросе.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявлял, что разместить в здании центра наркологии службу дерматовенерологов планировалось временно.

Пока приказ никто не реализует, сегодня в Минздраве вновь состоится обсуждение проблемы.