Мэрия разработает порядок присвоения имен деятелей муниципальным объектам

Мэрия Бишкека разработает порядок присвоения объектам муниципального имущества имен выдающихся деятелей. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Депутаты рассматривали вопрос о переименовании школы «Газпром детям» в честь Турдакуна Усубалиева.

«В нашем действующем положении о топонимике нет пункта о порядке присвоения имен. Поэтому мы направили этот вопрос правительству, думаю, что оно может рассмотреть его на основании своего постановления. Но в аппарате кабмина нам ответили, что они рассматривают только объекты с государственной формой собственности. А имущественный комплекс «Газпром детям» является муниципальным, поэтому в правительстве предложили, чтобы вопрос рассмотрела комиссия по топонимике», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев отметил, что для решения вопроса переименования у муниципалитета есть два варианта. «Мы подготовили проект постановления БГК, где комиссия по топонимике имеет право рассматривать и переименовывать муниципальные объекты. Кроме того, мы также подготовили проект постановления БГК о наименовании имущественного комплекса», — отметил он.

Юрист БГК уточнила, что необходимо сначала внести изменения в положение о комиссии по топонимике и только потом по переименованию школы. «Так будет правильно и законно», — сказала она.

Напомним, в июле 2019 года депутаты БГК на внеочередной сессии приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду некоммерческой организации общественный фонд «Школа Газпром Кыргызстан» сроком на три года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой, без проведения торгов. Одним из условий было — присвоить школе имя Турдакуна Усубалиева после организации ее деятельности.