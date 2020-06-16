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Общество

Мэрия разработает порядок присвоения имен деятелей муниципальным объектам

Мэрия Бишкека разработает порядок присвоения объектам муниципального имущества имен выдающихся деятелей. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Депутаты рассматривали вопрос о переименовании школы «Газпром детям» в честь Турдакуна Усубалиева.

«В нашем действующем положении о топонимике нет пункта о порядке присвоения имен. Поэтому мы направили этот вопрос правительству, думаю, что оно может рассмотреть его на основании своего постановления. Но в аппарате кабмина нам ответили, что они рассматривают только объекты с государственной формой собственности. А имущественный комплекс «Газпром детям» является муниципальным, поэтому в правительстве предложили, чтобы вопрос рассмотрела комиссия по топонимике», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев отметил, что для решения вопроса переименования у муниципалитета есть два варианта. «Мы подготовили проект постановления БГК, где комиссия по топонимике имеет право рассматривать и переименовывать муниципальные объекты. Кроме того, мы также подготовили проект постановления БГК о наименовании имущественного комплекса», — отметил он.

Юрист БГК уточнила, что необходимо сначала внести изменения в положение о комиссии по топонимике и только потом по переименованию школы. «Так будет правильно и законно», — сказала она.

Напомним, в июле 2019 года депутаты БГК на внеочередной сессии приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду некоммерческой организации общественный фонд «Школа Газпром Кыргызстан» сроком на три года для организации образовательной деятельности с утвержденной арендной платой, без проведения торгов. Одним из условий было — присвоить школе имя Турдакуна Усубалиева после организации ее деятельности.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156253/
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