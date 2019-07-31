Депутаты БГК хотят поддержать решение мэрии по школе «Газпрома» без обсуждения

Депутаты Бишкекского городского кенеша собрались на внеочередную сессию для обсуждения вопроса о школе, построенной в столице «Газпромом».
«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
Лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев сообщил перед началом обсуждения, что фракция СДПК решила поддержать проект мэрии и просит вынести его на голосование без обсуждения. Такое же решение приняла фракция «Республика — Ата Журт», сообщил ее лидер Асылбек Кадралиев.
— Ата Журт» Канатбек Музуралиев возмутился таким предложением.
«Докладчик по вопросу вышел, давайте заслушаем. БГК превратили в машину для голосования. Нам что, достаточно письма от премьер-министра, вице-премьер-министра или еще кого-то и мы будем голосовать? Давайте не превращать БГК в машину для голосования», — сказал он.
В итоге депутаты поддержали предложение фракции СДПК. Проект постановления принят за основу.