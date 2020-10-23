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Общество

Привыкайте. Старую площадь Бишкека переименовали в имени Турдакуна Усубалиева

В Бишкеке переименовали Старую площадь. Об этом говорится в постановлении Бишкекского городского кенеша.

БГК
Фото БГК. В Бишкеке переименовали Старую площадь

БГК постановил присвоить имя Турдакуна Усубалиева площади в Бишкеке, расположенной в границах улиц Орозбекова и Раззакова напротив здания Дома правительства.

Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, Бишкекглавархитектуре поручено внести соответствующие изменения в учетные и инвентаризационные данные.

Напомним, решение принято еще весной. Постановление вступает в силу с октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170499/
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