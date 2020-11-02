Битва за здания. Почему хотят объединить психиатрию и наркологию

Наркология как таковая существует только в Бишкеке и Оше, в областях служба объединена, там функционируют психонаркологические отделения. Об этом 24.kg сообщил директор Республиканского центра психического здоровья, кандидат медицинских наук Ураимжан Исмаилов.

По его словам, во всем мире служба единая. «Врачи называются психиатры-наркологи. Без психиатрической подготовки наркологов нигде не готовят. Разделение было искусственным во времена Горбачева, появились врачи-наркологи. После развала СССР во всех республиках эта служба была заново объединена», — сказал Ураимжан Исмаилов.

Он отметил, что не понимает недовольств наркологов. «В случае объединения наркологии и психиатрии сократят только административный штат. Пусть придет молодой, энергичный руководитель, самое главное, чтоб был специалистом. Иначе тянуть службу будет сложно», — отметил Ураимжан Исмаилов.

Напомним, 30 октября сотрудники Республиканского центра наркологии вышли с протестом к зданию Минздрава против объединения их с психиатрической службой и передачей их здания. Коллектив РЦН обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову и вице-премьер-министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой разобраться в вопросе.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявлял, что разместить в здании центра наркологии службу дерматовенерологов планировалось временно.

Пока приказ никто не реализует, сегодня в Минздраве вновь состоится обсуждение проблемы.